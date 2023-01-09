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Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционку в Астане 9 Января, 20:26
701
9 Января, 20:26
701

Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционку в Астане

Школьники Астаны могут остаться дома 10 января, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования Астаны.

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#образование #школа #непогода #мороз #Астана
BaigeNews.kz
9 Января, 20:26
701
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