Школьников и детсадовцев Тараза учат спасаться во время землетрясения

В детских садах и школах Жамбылской области проходят тренировочные эвакуации на случай землетрясения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

В детском саду №13 Тараза сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Тараза ДЧС Жамбылской области показали дошколятам и их воспитателям наиболее безопасные места в здании. Они отметили, что одно из таких мест - под несущими стенами. Также спасатели рассказали о том, как уберечься от падающих предметов, осколков стёкол, спрятавшись под столом.

Памятки о правилах безопасности в случае землетрясения сотрудники ДЧС отправили и в родительские чаты.

Такие же учения прошли в школе-лицее №3 Тараза.

Там после сигнала тревоги ученики, у которых проходили занятия на первом этаже, покинули здание. Ученики на втором и третьем этажах заняли безопасные места у внутренних стен, в углу, в дверных проёмах и у опорных колонн. По истечении нескольких минут ученики и персонал школы, находившиеся на верхних этажах, вышли на улицу, двигаясь по лестничному маршу, передвигаясь вдоль стены.

"Руководство школы проследило за своевременным выводом учащихся в безопасную зону, провело построение. Классные руководители сверили по списку всех учащихся. Учитель НВП, осмотрев всё здание, доложил начальнику гражданской обороны, что внутри никого не осталось, все учащиеся и сотрудники вышли в безопасную зону. В ходе построения были разъяснены правила поведения учащихся и персонала при землетрясении", - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Кроме того, медработники школы наглядно продемонстрировали методы оказания первой доврачебной помощи травмированным. Школьникам и учителям были розданы памятки о правилах поведения при землетрясении.