  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

рixabay Сегодня, 23:19
103
Сегодня, 23:19
103
Фото: рixabay

Школьников Астаны вернут за парты

Управление образования Астаны сообщило, что уроки 18 апреля будут в традиционном формате, передаёт BaigeNews.kz.

"Занятия в школах города для учеников первой смены не отменяются", — говорится в сообщении.

Ранее столичные школьники остались дома на дистанционном обучении из-за обильного снегопада.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:19
103
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх