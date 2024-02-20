Ученики совершали намаз в школе: министр прокомментировал ситуацию
Сегодня, 12:57
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Сегодня, 12:57Сегодня, 12:57
476Фото: BaigeNews.kz
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос, могут ли ученики в школах совершать намаз, передаёт BaigeNews.kz.
"Школа предназначена, чтобы получать образование качественное и доступное. Поэтому категорически невозможно", - сказал министр на брифинге в правительстве.
Напомним, что видео, на котором ученики молились в одной из школ распространилось в Сети. При этом в какой школе и в каком регионе было снято видео не сообщается.
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