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Ученики совершали намаз в школе: министр прокомментировал ситуацию

Сегодня, 12:57
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: BaigeNews.kz

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос, могут ли ученики в школах совершать намаз, передаёт BaigeNews.kz.

"Школа предназначена, чтобы получать образование качественное и доступное. Поэтому категорически невозможно", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Напомним, что видео, на котором ученики молились в одной из школ распространилось в Сети. При этом в какой школе и в каком регионе было снято видео не сообщается.

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