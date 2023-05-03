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Школьники из Казахстана впервые в истории вошли в топ-10 на чемпионате мира по робототехнике
Впервые в истории робототехники Казахстана на мировом чемпионате в США сборная команда Алматы вошла в топ-10, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Участники команды 1737 K Urei взяли девять побед в 10 квалификационных матчах в категории Vex Spin Up и заняли девятое место среди 80 команд в своём дивизионе.
Соревнование продлится до 4 мая в Далласе. В категории Vex Spin Up участвуют 11 500 команд, состоящих из учащихся 6-12 классов.
Также две алматинские команды 1737D Dream ON и 1737Y Blue Ribbon добились отличных результатов и вышли в четвертьфинал.
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