Школьник предложил Досаеву способ спасти Алматы от постоянных потопов

Фото: akimat_almaty

На одной из встреч с населением к акиму Алматы Ерболату Досаеву обратился школьник, рассказав о проекте, который поможет акимату в борьбе с подтоплениями. Видео со встречи было опубликовано на странице в соцсетях акимата, передает BaigeNews.kz.

"В нашем городе и в Алмалинском районе в частности, есть проблема луж и паводков. И я разработал для вас предложение - проект "Зеленый дренаж". Это такой колодец, внутри которого будут болотные растения и грунт. Вода туда попадает, фильтруется растениями и, тем самым мы не нагружаем ливнесточную систему", - рассказа школьник.

Мальчик отметил, что такой опыт уже успешно используется в Филадельфии, а он подкорректировал готовый проект под Алматы.

Проект "Зеленый дренаж" получил поддержку акима Алматы. Выслушав ребенка, Ерболат Досаев пообещал связаться со школьником и дать соответствующие поручения своим подчиненным.

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"Давай в пилотном режиме сработаемся", - ответил аким города.