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  • Школьник предложил Досаеву способ спасти Алматы от постоянных потопов
akimat_almaty Сегодня, 14:37
238
Фото: akimat_almaty

Школьник предложил Досаеву способ спасти Алматы от постоянных потопов

На одной из встреч с населением к акиму Алматы Ерболату Досаеву обратился школьник, рассказав о проекте, который поможет акимату в борьбе с подтоплениями. Видео со встречи было опубликовано на странице в соцсетях акимата, передает BaigeNews.kz.

"В нашем городе и в Алмалинском районе в частности, есть проблема луж и паводков. И я разработал для вас предложение - проект "Зеленый дренаж". Это такой колодец, внутри которого будут болотные растения и грунт. Вода туда попадает, фильтруется растениями и, тем самым мы не нагружаем ливнесточную систему", - рассказа школьник. 

Мальчик отметил, что такой опыт уже успешно используется в Филадельфии, а он подкорректировал готовый проект под Алматы. 

Проект "Зеленый дренаж" получил поддержку акима Алматы. Выслушав ребенка, Ерболат Досаев пообещал связаться со школьником и дать соответствующие поручения своим подчиненным. 

"Давай в пилотном режиме сработаемся", - ответил аким города.

 
 
 
 
 
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Публикация от ALMATY ÁKIMDIGI (@akimat_almaty)

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#Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:37
238
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