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Школьник из Туркестана создал "умную сумку" с дистанционным управлением
Сумка успешно продвигается по неровным дорогам. Ученик школы "Төрткүл" Айтуар Советбек впервые протестировал свое изобретение по пути в школу и продемонстрировал его на уроке, передаёт BaigeNews.kz.
Идея создания "умной сумки" возникла в связи с необходимостью. Год назад Айтуар попал в автомобильную аварию и перенес серьезную операцию. По рекомендациям врачей школьнику запрещено поднимать тяжести, в том числе книги и тетради. Не желая пропускать занятия в школе, Айтуар нашел выход из ситуации.
"Трудно заниматься дома, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ходить в школу здоровье не позволяет, нужен кто-то, кто будет носить мои школьные принадлежности. Семья не может быть со мной все время, у всех есть работа. Так и пришла мысль о сумке с дистанционным управлением для переноски книг. Сначала попытался сделать ее из бумаги и картона. Проверил эффективность пластиковой коробки, используя несколько других материалов. Моя первая сумка из пластика, в нее кладу свои книги и тетради и добираюсь с ней в школу. А подниматься по лестнице мне помогают одноклассники", – говорит Айтуар.
Мать Айтуара поддерживает идею и занимается дизайном умных сумок. Она помогала сыну при работе над внешним видом первой сумки. Сейчас туркестанский школьник работает над совершенствованием мобильной сумки: в планах создать механизм, благодаря которому сумка сможет передвигаться по лестнице, и выпустить продукт на продажу.
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