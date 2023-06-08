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Сегодня, 05:38
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252Фото: акимат области Абай
Школьник из Семея разработал вентилятор для охлаждения смартфона
Ученик девятого класса средней школы №12 города Семей Андрей Степанов придумал вентилятор для охлаждения смартфона, передаёт BaigeNews.kz.
"Обычно смартфоны перегреваются, если открыть энергозатратные программы, игры и вдобавок присоединить в этот момент зарядку. Разогревшись, устройства начинают тормозить, работать становится почти невозможно. Устройство, которое придумал Андрей, поможет быстро и недорого охладить ваши гаджеты", — рассказала о проекте "SMART FUN" пресс-служба акимата Абайской области.
Устройство охлаждает пальцы рук во время использования смартфона, имеет различные разъёмы подключения (TYPE-C, MICRO-USB, LIGHTNING). Его вес, как и цена, меньше, чем у аналогов.
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