- Военнослужащие и ветераны почтили память павших героев в Астане 17:59 64
- Школьник из Семея разработал бесконтактную медицинскую карту 17:31 241
- Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы 16:53 274
- Приём заявок по программе "Алматы жастары" стартует 15 мая 16:26 302
- Снижать использование личного транспорта намерены в Астане 15:58 510
- История одной закупки: Мошкара загрызает туркестанцев 15:43 632
- Как алматинцы празднуют День Победы 14:48 605
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 14:04 562
- Вылетающие из Актау рейсы переносят из-за плохой погоды 13:36 346
- Государственный советник возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане 13:17 517
- Астану накрыл смог в День Победы 12:53 635
- Елена Рыбакина уступила в номинации "Прорыв года" теннисисту из Испании 12:08 519
- Не дай Аллах такому повториться - Халық Қаhарманы Абдыгали Каймолдин поделился воспоминаниями о войне 11:57 390
- Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой 11:31 394
- Жители Караганды нашли червей в воде из-под крана 11:25 545
- Работу над приквелом "Игры престолов" остановили из-за забастовки сценаристов 10:40 448
- Почему в Костанае пахнет дымом и появился смог, рассказали в ДЧС 10:11 497
- Останки 14 незахороненных солдат Второй мировой войны вернули в Казахстан 10:06 502
- Стало известно, кто из сборной Казахстана поедет на ЧМ-2023 по хоккею в Латвию 09:49 620
- 72-летняя костанайская бегунья стала первой казахстанкой, преодолевшей традиционный многодневный пробег в США 09:22 744
- Самолёт FlyArystan совершил вынужденную посадку в Атырау 08:43 928
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы 08:05 449
- Бурёнка из Казахстана попала в модный журнал Vogue 07:42 1046
- Создан Географический совет тюркских государств 06:03 546
- В Актау автомобиль загорелся после ДТП 05:18 490
- В Астане перекроют участки двух улиц на левобережье 04:36 520
- Роман Костомаров опубликовал первый после госпитализации пост в соцсетях 03:50 884
- Почётное консульство Казахстана открылось в грузинском городе Гори 02:38 707
- Разработка угольного разреза уничтожила пастбища в Костанайской области 01:20 618
- Сотрудника Google нашли мёртвым под окнами офиса компании 00:09 913
- Причиной пожара на Медеу стал человеческий фактор 08.05.2023 837
- Борьба с комарами и мошкой: аким Павлодарской области совершил облёт поймы Иртыша 08.05.2023 582
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 619
- Кровью и нокдауном завершился бой казахстанца и узбекистанца в Ташкенте 08.05.2023 1046
- В Павлодаре потушили пойму Иртыша 08.05.2023 550
- Сильный ветер и опасность пожаров: какой будет погода в Казахстане 9 мая 08.05.2023 585
- Влюблена в жизнь: 101-летняя ветеран из Петропавловска рассказала о секрете долголетия 08.05.2023 805
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 601
- Пожары охватили несколько регионов России: горит минимум 60 тысяч гектаров леса 08.05.2023 749
- В КНБ отреагировали на слухи о перекрытии участка кыргызской автодороги 08.05.2023 631
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 668
- Казахстан выиграл первую дуэль у Узбекистана на ЧМ по боксу в Ташкенте 08.05.2023 838
- Пожар на Медеу удалось локализовать спустя 18 часов 08.05.2023 1054
- Трогательный концерт устроили военные под окнами у ветерана в Астане 08.05.2023 769
- Дым от пожара накрыл часть Павлодара: горит пойма Иртыша 08.05.2023 708
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 708
- "Казахский Ломаченко" стартовал с победы на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте 08.05.2023 913
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 885
- Полицейского подозревают в распространении "синтетики" в Костанае 08.05.2023 775
- Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 08.05.2023 768
- Видео жестокого избиения подростка в Кызылординской области оказалось фейком 08.05.2023 897
- Пожарный погиб во время тушения огня на Медеу в Алматы 08.05.2023 1239
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 671
- Я не сломаюсь: Бибосынов прокомментировал вылет с чемпионата мира в Ташкенте 08.05.2023 718
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 922
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 3418
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 701
- 11-летняя казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Каталонии 08.05.2023 1207
- Крупный пожар на окраине Петропавловска удалось потушить 08.05.2023 696
- Казахстанский армрестлер эффектно победил 160-ти килограммового американца 08.05.2023 1300
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 734
- Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира 08.05.2023 795
- Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 725
- Сирия спустя 12 лет вернулась в Лигу арабских государств 08.05.2023 1017
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 1520
- IBA дала ответ о пересмотре результата скандального боя Бибосынова на ЧМ-2023 08.05.2023 1715
- В семи городах Казахстана возможно ухудшение качества воздуха 08.05.2023 745
- В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак 08.05.2023 801
- Казахстанская шахматистка поставила точку в вопросах религии и национальности 08.05.2023 4702
- Сколько педагогов-мужчин в Казахстане 08.05.2023 760
- Самый высокий солдат Казахстана стал дембелем 08.05.2023 1131
- Футболист Нуралы Алип стал двукратным чемпионом России 08.05.2023 1279
- Умер звезда сериала "Убойная сила" 08.05.2023 1551
- На побережье Каспия обнаружили десятки туш тюленей и осетров 08.05.2023 888
- Пострадавшим от крупного пожара в Петропавловске предоставят жилье 08.05.2023 864
- Работники морга прикарманивали деньги жителей Атырау 07.05.2023 954
- Двое актюбинцев оформили онлайн-кредит на полицейского и забрали у него деньги 07.05.2023 956
- Спасение мужчины из горящей квартиры попало на видео в Алматы 07.05.2023 822
- Казахстанский дзюдоист сотворил сенсацию на чемпионате мира 07.05.2023 1679
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 1427
Школьник из Семея разработал бесконтактную медицинскую карту
Ученик девятого класса Нурлыхан Маратов изобрел приложение QEFO.KZ для медицинских работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Продукт QEFO - это удобный и, главное, заметный аксессуар. Вместо него может быть кулон, ремешок часов, брелок. Главное здесь - небольшой рисунок, QR-код, который можно отсканировать через камеру любого смартфона и узнать информацию о человеке.
"Такой набор данных называется MEDICAL ID (медицинский ID). Медицинский ID есть, например, в IPhone, а доступ к нему открыт, даже если смартфон заблокирован: работники медицинских служб смогут узнать информацию о пациенте за пять секунд", - рассказал Нурлыхан.
Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - наглядный пример того, когда может пригодиться медицинский идентификатор. Спортсмены, туристы за рубежом, дети-инвалиды, люди с ограниченными возможностями - любой может оказаться в ситуации, когда врачам нужна полная информация о человеке.
"Такие аксессуары в обществе будут очень полезны: жизненные важные минуты в экстренных случаях не будут потрачены на идентификацию личности. Браслеты не электронные, а обычные. В них нет чипов и антенн 5G. Они не облучают владельца микроволнами и не приводят к деменции. Это просто гипоаллергенный силикон и нейлон с нанесенным рисунком QR-кода. Опасности такие аксессуары не представляют. Чтобы реализовать свою идею, я создал сайт на tilda - конструкторе сайтов. На сайте хранится информация о человеке, после я разработал QR-код в который поместил сайт", - поделился девятиклассник.
Следует отметить, что Нурлыхан готовит проект "Бесконтактные медицинские карты QEFO.KZ" к фестивалю, который состоится в мае.
-
Trend news
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 708
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 919
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 3404
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 733
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 1426
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1234
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 1589
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1466
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 8139
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1098
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1323
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 1834
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 1897
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1190
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1134
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1213
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 1576
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 1751
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1305
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2025
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2371
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 1622
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2004
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1943
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 1902
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2403
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 17929
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3031
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1946
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2020
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2277
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2185
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1945
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5019
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1834
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1984
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 12564
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2162
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1917
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2076
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1975
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 2930
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4007
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2699
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2008
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2595
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2448
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 3908
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3082
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2364
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 7615
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4008
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2528
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2294
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31318
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 3707
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2916
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3209
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7187
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3073
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2599
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2544
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2820
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2745
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4278
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2744
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2732
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 4004
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2584
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2827
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 4432
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 8173
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 56599
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 3127
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 4693
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 7596
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2983
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 3162
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 3359
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2960
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 14:04 555
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 618
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 600
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 666
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 883
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 670
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 700
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 1518
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 968
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1230
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1292
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1276
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1400
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1205
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 1663
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1345
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 1685
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1371
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1534
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3031
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1829
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2054
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2349
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2735
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2658
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3159
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3442
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3053
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3300
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3358
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3498
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3471
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3393
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3620
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3872
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3849
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5372
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4477
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4747
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4724
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5471
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4661
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4405
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4743
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7831
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5017
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4829
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4468
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4880
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4339
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4568
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4853
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5415
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4636
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4627
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4829
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4417
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5470
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4340
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4864
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5443
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4972
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4553
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4998
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4964
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4702
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4956
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5281
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5791
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5529
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4694
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5537
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5067
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5570
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4986
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4942
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4860
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4915
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5314
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5716