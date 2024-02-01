Шестой палец на руке удалили двухлетней алматинке

Операцию по удалению шестого пальца на руке провели двухлетней девочке в детской больнице №2 Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным управления общественного здравоохранения Алматы, сложнейшую ортопластическую операцию выполнили в рамках мастер-класса специалистов клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова (Санкт-Петербург).

"Двухлетняя алматинка страдает с рождения многопалостью или сложной формой полидактилии, характеризующейся удвоением первого пальца кисти. Удаление лишнего пальчика – сложный процесс, требующий глубоких знаний эмбриологии верхних конечностей. Сложность так же в том, что оба пальчика были гипоплазированы, очень тоненькие. Врачам потребовалось из двух пальцев собирать один палец нормального объёма и толщины", — указывается в сообщении.

За пять дней мастер-класса прооперированы пять казахстанских детей с редкими аномалиями конечностей и другими сложными диагнозами. Все операции были длительные.

В ходе всех операций применялась уникальная технология проводниковой анестезии под УЗИ-контролем.

"Данная технология помогает избежать надобности в использовании больших доз наркотических препаратов. Ребёнок только седатируется, быстрее просыпается, побочные реакции от наркоза минимизируются. Экстубация пациента происходит в операционной, ребёнка сразу будят", – отметил заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Алматы Ерлан Садырбалин.