Шестеро признаны виновными по делу гибели работников АМТ в 2022 году

Темиртауский городской суд вынес приговор по делу о гибели четырёх работников под завалами при обрушении свода печи в цеху "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что около 14:30 часов 10.06.2022 года на стадии завершения демонтажных работ произошло обрушение свода печи, в результате четыре огнеупорщика "Цеха по ремонту металлургических печей" скончались на месте, а один огнеупорщик получил вред здоровью средней тяжести.

Пятеро фигурантов дела обвинялись в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью одного человека и смерть четырёх лиц по неосторожности. Ещё одному подсудимому вменялась статья о невыполнении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло смерть человека.

Суд признал виновными всех шестерых фигурантов, однако учёл смягчающие обстоятельства - чистосердечное признание, а также то, что у отдельных подсудимых есть на иждивении малолетние дети и люди с инвалидностью.

В итоге одному из них суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах сроком на три года, троим – три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, пятому - лишение свободы на два года один месяц и 10 дней, шестому - лишение свободы на два года 16 дней.