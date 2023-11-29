Шесть тысяч неплательщиков алиментов наказали в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане за два года к уголовной и административной ответственности привлечено около 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
"За два года прокуратурой проведено 236 совещаний, коллегий и заседаний Координационных советов. Основная причина неуплаты алиментов – нетрудоустроенность должников и отсутствие постоянного заработка.
К уголовной и административной ответственности привлечено около 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов. По 700 актам надзора в дисциплинарном порядке наказано 825 частных судебных исполнителей", - сообщили в Генпрокуратуре.
Организовано порядка 200 ярмарок вакансий. В органах занятости на учет поставлено 20 тысяч безработных должников, из них трудоустроено – 9,5 тысяч.
"В результате принятых мер, погашена задолженность на 23 млрд в пользу 140 тысяч детей, а также передано взыскателям 322 единицы имущества. На сегодня остаток долга составляет 22 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
Самое читаемое
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве
- Прокуратура Жамбылской области выявила 1,6 тысячи детей, воспитываемых по доверенности
- Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске
- В Актюбинской области до 2025 года появится 18 комфортных школ