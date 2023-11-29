Шесть тысяч неплательщиков алиментов наказали в Казахстане

В Казахстане за два года к уголовной и административной ответственности привлечено около 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

"За два года прокуратурой проведено 236 совещаний, коллегий и заседаний Координационных советов. Основная причина неуплаты алиментов – нетрудоустроенность должников и отсутствие постоянного заработка. К уголовной и административной ответственности привлечено около 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов. По 700 актам надзора в дисциплинарном порядке наказано 825 частных судебных исполнителей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Организовано порядка 200 ярмарок вакансий. В органах занятости на учет поставлено 20 тысяч безработных должников, из них трудоустроено – 9,5 тысяч.

"В результате принятых мер, погашена задолженность на 23 млрд в пользу 140 тысяч детей, а также передано взыскателям 322 единицы имущества. На сегодня остаток долга составляет 22 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.