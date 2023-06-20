Шесть человек погибли в жутком ДТП близ Караганды

Фото: polisia.kz

Шесть человек разбились в аварии на трассе близ Караганды. ДТП произошло в 18:15 на дороге республиканского значения "Алматы-Екатеринбург", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 20 километрах от города столкнулись Toyota Camry и Nissan.

"В результате ДТП шесть человек, в том числе два водителя, скончались на месте происшествия. Двое несовершеннолетних детей с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - сообщил первый замначальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.