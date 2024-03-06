Шесть человек отравились угарным газом в Караганде
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
51Фото: baigenews.kz
В Караганде в пятиэтажном жилом доме произошёл пожар на площади 15 кв.м. В результате, пострадали шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Причина пожара устанавливается.
"Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков спасено 9 человек. Бригады скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф забрали с места пожара 6 человек (из них 2 детей) с предварительным диагнозом отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
В 13:09 пожар ликвидирован.
В ликвидации пожара были задействованы 24 человека личного состава, 6 единиц техники ДЧС и 4 человека 1 единица техники ФГУ "ЦМК".
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