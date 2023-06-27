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Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны
О новой услуге объявили в АО "Пассажирские перевозки". Из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны будет ежедневно курсировать шаттл, передаёт BaigeNews.kz.
"Пассажирские перевозки" в рамках работы по организации интермодальных перевозок "Поезд+Самолет" совместно с компанией "UvU", международным аэропортом и акиматом Косшы запускает в пилотном режиме с 29 июня услугу "Регулярный шаттл". Проект предусматривает ежедневную перевозку пассажиров комфортабельными микроавтобусами по маршруту "город Косшы - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – Железнодорожный вокзальный комплекс Нурлы-Жол", - сообщили в компании.
Шаттл будет ежедневно отправляться:
- в 8:30 с вокзала в аэропорт и Косшы;
- в 9:10 из аэропорта в Косшы;
- в 16:30 из Косшы в аэропорт и на вокзал;
- в 17:10 из аэропорта на вокзал.
Стоимость проезда - 950 тенге.
Микроавтобусы будут ожидать пассажиров на привокзальной площади; в аэропорту на первой линии парковки терминала №2; в Косшы у тёплой остановки "Торговый дом "Айгерим".
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