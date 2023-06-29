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Шантаж ниже пояса: у жениха вымогали 200 тысяч тенге за интимное видео
Деньги у шымкентца выманили две девушки, пригрозив показать невесте видео его измены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Отчаявшийся жених обратился с заявлением о вымогательстве к полицейским Аль-Фарабийского района.
Со слов потерпевшего, две девушки – его старые знакомые, обманом позвали мужчину к себе домой. Как только парень оказался в квартире, одна из злоумышленниц начала снимать его на смартфон, ложно описывая происходящее.
Зная про предстоящую женитьбу, подруги потребовали у новоиспеченного жениха 200 тысяч тенге за удаление видео, пригрозив в противном случае показать запись невесте и сорвать свадьбу.
Не желая потерять любимую, мужчина согласился на сделку и сообщил о произошедшем в полицию.
Вымогательниц правоохранители задержали с поличными на месте преступления.
"Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 194 УК РК “Вымогательство”. В настоящее время Аль-Фарабийским РУП проводится досудебное расследование, по окончанию которого по делу будет принято процессуальное решение", – рассказал следователь Жалгас Халила.
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