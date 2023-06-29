Шантаж ниже пояса: у жениха вымогали 200 тысяч тенге за интимное видео

Фото: polisia.kz

Деньги у шымкентца выманили две девушки, пригрозив показать невесте видео его измены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отчаявшийся жених обратился с заявлением о вымогательстве к полицейским Аль-Фарабийского района.

Со слов потерпевшего, две девушки – его старые знакомые, обманом позвали мужчину к себе домой. Как только парень оказался в квартире, одна из злоумышленниц начала снимать его на смартфон, ложно описывая происходящее.

Зная про предстоящую женитьбу, подруги потребовали у новоиспеченного жениха 200 тысяч тенге за удаление видео, пригрозив в противном случае показать запись невесте и сорвать свадьбу.

Не желая потерять любимую, мужчина согласился на сделку и сообщил о произошедшем в полицию.

Вымогательниц правоохранители задержали с поличными на месте преступления.