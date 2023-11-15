Шансы Казахстана на выход в финальную часть Евро-2024 оценили эксперты

Казахстанская команда по футболу может впервые в своей истории выйти в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет в Германии. Правда, чтобы это историческое событие состоялось, должно сойтись несколько факторов. В тонкостях турнира вместе с экспертами разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Благодаря реформам в УЕФА, начиная с 2016 года в финальную часть континентального первенства по футболу допускаются не 16 команд, как раньше, а 24.

Более того, отбор к ЕВРО-2024 можно назвать самым демократичным за всю историю турнира. Ведь теперь по правилам УЕФА в финальную стадию чемпионата Европы сборные могут попасть не только через отборочный турнир, но и по итогам Лиги наций. Причем, к стадии отборочного плей-офф допускаются команды из всех четырех корзин, то есть, в настоящее время шанс попасть в финальную стадию есть не только у грандов, но и у команд классом ниже.

Совпадение это, или нет, но отбор на ЕВРО-2024 для команды Казахстана является одним из самых успешных в ее истории. Мало того, что наша сборная как победитель группы С Лиги наций гарантировала себе место в плей-офф отбора, так еще обладает реальными шансами попасть напрямую в финальную стадию из основного отборочного турнира.

Перед двумя заключительными матчами отборочного турнира команда Казахстана занимает 3-е место, набрав в группе Н рекордные за все время выступления в отборочных турнирах к ЕВРО и чемпионату мира 15 очков. От второго и первого места в группе, дающих право напрямую отобраться в финальную стадию ЕВРО-2024, нашу сборную отделяет 4 очка. И это при том, что в числе соперников команды Казахстана по отборочной группе сборные, стоящие выше нашей по рейтингу ФИФА - Словении (54 место), Дании (19 место), Финляндии (62 место), Северной Ирландии (75 место). Казахстан сейчас на 97 месте.

Команде Казахстана 17 ноября в Астане предстоит сыграть со сборной Сан-Марино, замыкающей группу Н и не набравшей пока ни одного очка. В этот же день свои матчи проведут Дания и Словения (в Копенгагене), как раз и занимающие 1-2 места в группе, а также Финляндия и Северная Ирландия (в Хельсинки), идущие на 4 и 5 местах соответственно.

В решающем туре отбора 20 ноября Казахстан на выезде встретится со Словенией, Дания отправится в гости к Северной Ирландии, а Финляндия - к Сан-Марино.

Спортивный комментатор Сергей Райлян считает, что чисто математически у команды Казахстана есть шансы занять 2-е место в группе.

"Вероятность занять 2 место небольшая, но, самое главное, что она есть. Когда еще за два тура до финиша у казахстанской футбольной сборной оставался шанс попасть на крупный турнир? Правда, для этого нашей команде необходимо, как минимум, выигрывать оба оставшихся матча. Особенно важно, конечно, победить в Любляне. Если Словения перед этим потеряет очки в Копенгагене, то матч с ней в последнем туре будет решающим и для самой Словении, и для сборной Казахстана", - объяснил Сергей Райлян.

На позитивный для сборной Казахстана результат надеется и спортивный журналист Ерзат Сергазин.

"Ожидание от предстоящих отборочных матчей самые благоприятные. Ведь за два тура до окончания отборочного цикла сборная Казахстана сохраняет шансы на выход из группы. Мы не привыкли к тому, что наша футбольная сборная борется за высокие места с такими сильными европейскими соперниками и оспаривает с ними право выступить в финальной стадии чемпионата Европы. Есть большая вероятность, что казахстанские футболисты при родных болельщиках смогут взять 3 очка в игре с Сан-Марино, а в гостевом поединке со Словенией выиграть будет, конечно, намного сложнее", - констатирует Ерзат Сергазин.

Человеческий фактор

Безусловно, вера в то, что сборная Казахстана может занять в отборочной группе 2-е место, подкрепляется качеством игры, которую показывает сборная под руководством Магомеда Адиева. Однако, есть еще один фактор, и он, к сожалению, не в пользу сборной Казахстана. Дело в том, что меньше чем за неделю до матча серьезную травму получил лидер команды Бахтиер Зайнутдинов, перед важными играми выбыли также Асхат Тагыберген и Бауржан Исламхан.

Несмотря на потери в составе, старший тренер сборной Казахстана до 19 лет (U-19) Александр Кузнецов верит в то, что его коллега, главный тренер взрослой сборной Магомед Адиев сможет выстроить игру команды так, чтобы добиться успеха в двух оставшихся играх.

"Действительно, сейчас у нашей взрослой сборной два важных матча, и ответственность на самом высоком уровне. Я верю, как и тысячи болельщиков, в команду Казахстана. Другой сборной у нас нет, и необходимо отметить, что команда и ее последние результаты очень радуют. Магомед Адиев выполняет огромную работу, где четко прослеживается микроклимат в команде, правильно выбранная тактика и мотивация игроков. Конечно, потеря двух лидеров команды в такой период - не самые хорошие для нашей команды новости, но уверен, что в команде есть игроки, которые возьмут на себя эту роль", - полагает Александр Кузнецов.

По его словам, в такой ситуации особенно важна поддержка болельщиков на трибунах.

"Руководство федерации поддерживает команду и создает все условия, болельщики на трибунах активно поддерживают сборную, это должно придать уверенности игрокам, будем надеяться на положительный исход", - сказал тренер.

Ерзат Сергазин добавляет, что шансы выиграть не только у Сан-Марино, но и у Словении, у Казахстана неплохие.

"Словения - это команда, которая не хватает звезд с неба, но, тем не менее показывает зубы и грандам мирового футбола. Словения не пускала в финальную стадию чемпионата сборную России, преграждала путь на крупный турнир сборной Украины. Но за счет должного настроя и верно выбранных и грамотно исполненных технико-тактических действий эту команду можно и нужно обыгрывать. Магомед Адиев - не волшебник, но тот специалист, который показал, что наша сборная может давать отличные результаты, надеемся и верим в него и в наших игроков", - сказал Ерзат Сергазин.

Эффект на будущее

Как бы ни закончились матчи с командами Сан-Марино и Словений, нынешнее выступление команды Казахстана в отборе к ЕВРО можно признать самым успешным. Тем более, что не попав напрямую, наша команда получит второй шанс отобраться через плей-офф.

"Если сборная не выйдет на ЕВРО-2024, прибавится ли у нее хейтеров, или наоборот, болельщики будут рады рекордному результату? Думаю, те, кто разбирается в футболе, уже понимают, какого исторического прогресса добилась эта команда. А хейтеры были, есть и будут вне зависимости от результата", - уверен Сергей Райлян.

Александр Кузнецов, как тренер, работающий с молодежной командой, надеется, что столь яркое выступление сборной в отборе к ЕВРО-2024 придаст ещё больше импульса для развития нашего футбола.

"За последнее время команда вернула авторитет нашей первой сборной не только среди болельщиков, но и нас стали признавать в Европе, уже отношение однозначно другое. Что касается вовлечённости детей, то тут нужно подходить системно к вопросу популяризации и развитию детского футбола. Федерация начала масштабный проект совместно ФИФА и УЕФА, по стране начали проект "Алан", который включает в себя инновацию футбольных полей, где будет развиваться массовый и детский футбол, и это очень верное и необходимое решение, которое будет однозначно способствовать развитию детского футбола. Таким образом, результаты первой сборной увеличивают массовость, и при наличии условий для тренировок массовость дает качество", - сказал Кузнецов.

Ребята, выступающие на молодежном уровне, также вдохновляются успехами первой сборной. К примеру, сборные возрастом до 19 лет (U-19) последние пять лет не могли набрать очки в отборочных турнирах к крупным турнирам в своем возрасте, а в этом цикле команде, которую сейчас как раз и возглавляет Александр Кузнецов, удалось прервать эту отрицательную серию.

"Для нас было важно решить более глобальную стратегическую задачу, подготовить игроков на год младше для следующего цикла, они получили хороший опыт, который должен им помочь в следующем цикле, так как их возраст позволяет. Если взять статистику сборных до 19 лет за время выступления в УЕФА, то она не впечатляет - всего одна победа, и этому есть объяснение, которое состоит в системном сбое, который происходил годами. Для решения этих проблем был создан блок юношеских сборных, в структуре которого появились как основные, так и промежуточные сборные, единая модель игры и свой стиль. Планомерно мы начали эту системную работу и при поддержке, уверен, со временем это поможет исправить ситуацию в лучшую сторону и в будущем развить успех, добытый сейчас, на взрослом уровне", - отметил Александр Кузнецов.

Действительно, победы в том или ином виде спорта приводят к популяризации здорового образа жизни. Мальчишки, глядя на то, как наши футболисты бескомпромиссно бьются в топовых матчах, обретут правильных кумиров, будут стремиться быть похожими на них, пробиться в национальную команду. А это важная составляющая развития и прогресса спорта в Казахстане.

Напомним, что 17 ноября сборная Казахстана сыграет с командой Сан-Марино в Астане. 21 ноября наша сборная проведет матч на выезде против сборной Словении.