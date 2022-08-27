Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Нур-Султане

Фото: акимат столицы

В столице стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов. Они будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Первыми свою продукцию в столице представят аграрии Туркестанской области, передает официальный сайт городского акимата.

Открывает сезон Туркестанская область – завтра, 27 августа. Более 70 сельхозпроизводителей из региона представят 535 тонн своей продукции.

"Сельхозтоваропроизводители Туркестанской области представят 113,5 тонн мяса и мясопродуктов, 165,5 тонн овощей, 23 тонны картофеля, 72 тонны молочных продуктов, 69 тонн бахчевых, 34 тонны фруктов, 8 тонн меда, 31 тонну фруктовых соков и консервированных продуктов, 11 тонн рыбы, 20 тыс. штук яиц, и 2 тонны хлебобулочных изделий. Реализовывать их будут по ценам ниже рыночных на 15-20%. Ярмарка будет сопровождаться концертной программой", - сообщил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбол Бекмуратов на онлайн брифинге в акимате.

Отметим, что в этом году, по многочисленным просьбам жителей, локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ "Хан Шатыр" на территорию напротив ледового дворца "Барыс Арена".

Как сообщил заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султан Куаныш Сапаров, ярмарки в столице будут проводиться также на площадке возле стадиона "Астана-Арена", по адресу Туран 48.

"В целом еженедельные сельскохозяйственные ярмарки начали свою работу 11 июня текущего года. Участие в них принимали товаропроизводители из Акмолинской и Карагандинской областей, а также СКО. Только за 2 дня на ярмарке реализовывалось 100 тонн продукции. Кроме того, в столице, на территории двух районов, проводятся ярмарки выходного дня. В районе Есиль - по адресу: ул. Сауран 7. Дни проведения: суббота-воскресенье", - сообщил Сапаров.

В районе Алматы ярмарка проходит по адресу: ул. Жургенова 27. Дни проведения суббота-воскресенье. В ярмарке принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров, крестьянские хозяйства с близлежащих районов Карагандинской и Акмолинской областей, а также оптовики рынка Шапагат.