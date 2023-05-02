Сервис знакомств Tinder заявил об уходе из России

Компания, владеющая крупнейшим портфелем популярных сервисов онлайн-знакомств, в том числе Tinder, планирует полностью завершить начатый ранее выход из России до конца июня. Об этом говорится в годовом отчёте компании, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, представленные в России компании группы "предпринимают шаги к ограничению доступа к своим сервисам" на территории России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня.

В отчёте особо подчёркивается: "Мы привержены защите прав человека".

Напомним, в апреле 2022 года Tinder отключил для россиян доступ к платным опциям, но не покинул рынок, в отличие от конкурентов. Тогда же российские пользователи начали жаловаться на периодические сбои в работе приложения. В июле 2022 года жалобы стали массовыми, пользователи сообщали о невозможности регистрации, исчезновении переписок, сбои при попытках составить пару и повторные показы ранее отклоненных аккаунтов.