Серию мошенничеств с грузоперевозками раскрыли в Кокшетау

В Кокшетау задержали подозреваемого в серии мошенничеств, связанных с грузоперевозками. Деньги акмолинцев мужчина проигрывал в онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В феврале и июле в полицию поступило два схожих заявления. Потерпевшие указали, что через популярное приложение Fa-FA.KZ связывались с водителем, обещавшим перевезти груз из России в Казахстан. Горожане перечислили ему 950 тысяч тенге, и остались без денег и груза.

Оба факта полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 УК РК.

В течение нескольких месяцев сотрудниками отдела криминальной полиции не прекращалась работа по поиску и задержанию афериста. Расследование осложнялось тем, что для мошеннических действий мужчина использовал разовые сим-карты и представлялся вымышленными именами.

В минувшие выходные оперативниками задержан подозреваемый, им оказался 23-летний житель Костаная. В беседе со следователями задержанный раскрыл мошенническую схему, объяснив свои незаконные действия игровой зависимостью.

Как стало известно, водитель копировал объявления с одного сайта по грузоперевозкам, а затем размещал на сайте Fa-FA.KZ от своего имени. Далее вёл переписку от имени хозяина груза и водителя, просил отправить ему предоплату за бензин и другие расходы. Все полученные нечестным путём деньги, костанаец проиграл в онлайн-казино.

Расследование продолжается. На период следствия фигурант находится под арестом.