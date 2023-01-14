Сериал, в котором снимался Imanbek, вышел на экраны

Фото: кадр из сериала

Состоялась премьера нового веб-сериала под названием "Завод", где в одной из ролей снимался известный казахстанский саунд-продюссер, обладатель статуэтки "Грэмми" Imanbek, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Salem social media.

"Завод" стал актёрским дебютом всемирно известного музыканта. Иманбек Зейкенов сыграл одноимённого персонажа, упорно продвигающегося по карьерной лестнице на вымышленном павлодарском металлургическом заводе.

Кстати, эта сюжетная линия хорошо перекликается с реальной биографией Иманбека, который родился в Аксу Павлодарской области и некоторое время работал железнодорожником в КТЖ.

Также многие зрители заинтересовались актёрским составом сериала, в котором много популярных лиц: Кобыланды Болат, Аружан Джазильбекова, Айдар Каримбаев, Хаким Мукарам, Ильяс Копжасаров.

О чём же будет новая комедия, рассказали актеры и авторы проекта.

Веб-сериал "Завод" — история об Олжасе, который не привык в чём-то себе отказывать. За беспечный образ жизни на деньги родителей и многочисленные нарушения закона он отправляется на павлодарский завод простым рабочим. Там Олжас впервые сталкивается с людьми, для которых его статус и богатство — не повод для уважения. Теперь избалованный мажор должен доказать, что достоин настоящей любви и верных друзей.

Главный актёр "Завода" — Кобыланды Болат, известный по нескольким разноплановым ярким ролям в проектах Salem social media. Он рассказал, что его связывает с героем и что для него было главным в проекте.

"Олжас едет работать в Павлодар, живёт там, каждый раз открывает что-то новое для себя. Я по себе знаю, каким непередаваемым очарованием обладает этот город, который я считаю своим домом, и, какие хорошие люди там живут. Для меня было важно передать правильные ценности заводчан, которые своим ежедневным трудом обеспечивают благосостояние страны. Честность, гордость за свой труд - это то, что не купишь за деньги, и мой герой это быстро понимает", — поделился он.

Также на экране появятся: Аружан Джазильбекова, Айдар Каримбаев, Бексултан Пилал, Ильяс Копжасаров, Хаким Мукарам, Куандык Жунусов и Марат Амираев. Среди них немало уроженцев северных регионов, что делает "Завод" самым павлодарским проектом от Salem.

Северное единообразие проекта разбавил уроженец Актау — Айдар Каримбаев. Популярный блогер и юморист выступил в проекте сразу в двух ипостасях. Он сыграл опытного начальника отдела, куда направляют главного героя на работу, и между мужчинами завязывается борьба за внимание одной девушки.

Помимо работы в кадре, Айдар Каримбаев также выступил в качестве исполнительного продюсера проекта.

"Работать на проекте, выполняя сразу несколько задач непросто, но я рад, что получил такой опыт. Потому что именно благодаря этому смог лучше выполнить свои обязанности. С технической точки зрения я стал лучше понимать нужды всей команды, в кадре и за ним. Ведь, будучи исполнительным продюсером, я понимаю, какие условия влияют на съемочный процесс. С этим знанием я смог раскрыться сильнее, как актер", — рассказал он.

Аналогичный опыт на площадке получил также актер Бексултан Пилал, который помимо исполнения роли выступил одним из сценаристов проекта. Помимо него авторами сериала выступили Рустем Омаров, Ильхан Исхакбаев, Аслан Канадан и Канабек Мерген. В качестве режиссером-постановщика дебютировал Ханзат Кенес, оператором-постановщиком стал Алибек Амержанов.

Новые серии веб-сериала "Завод" будут выходить каждую неделю на YouTube-канале "Я от Саке". Первая серия уже в Сети.

Напомним, съемки веб-сериала начались 3 августа прошлого года.