Серьги с двухлетней девочки тайком сняла жительница Туркестанской области
Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
46Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестанской области задержали 29-летнюю женщину. Её подозревают в краже ювелирных украшений, передаёт BaigeNews.kz.
"Подозреваемая заметила на рынке женщину с двумя детьми, искавшую такси. У потерпевшей на руках, помимо дорожной сумки, был восьмимесячный ребёнок, а рядом двухлетняя дочь. Незнакомка предложила свою помощь и взяла маленького ребёнка на руки, проводила семью до такси и незаметно для потерпевшей сняла с малышки золотые серёжки", - сообщили подробности в ДП региона.
Украшения женщина сдала в ломбард.
Полицейские изъяли похищенное золото и вернули законной владелице.
Проводятся следственные действия и выясняется причастность подозреваемой к другим преступлениям.
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