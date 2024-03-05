Серьги с двухлетней девочки тайком сняла жительница Туркестанской области

В Туркестанской области задержали 29-летнюю женщину. Её подозревают в краже ювелирных украшений, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозреваемая заметила на рынке женщину с двумя детьми, искавшую такси. У потерпевшей на руках, помимо дорожной сумки, был восьмимесячный ребёнок, а рядом двухлетняя дочь. Незнакомка предложила свою помощь и взяла маленького ребёнка на руки, проводила семью до такси и незаметно для потерпевшей сняла с малышки золотые серёжки", - сообщили подробности в ДП региона.