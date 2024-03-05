  • 5 Марта, 18:59
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Серьги с двухлетней девочки тайком сняла жительница Туркестанской области

Сегодня, 18:46
АВТОР
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ДП Туркестанской области Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области задержали 29-летнюю женщину. Её подозревают в краже ювелирных украшений, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозреваемая заметила на рынке женщину с двумя детьми, искавшую такси. У потерпевшей на руках, помимо дорожной сумки, был восьмимесячный ребёнок, а рядом двухлетняя дочь. Незнакомка предложила свою помощь и взяла маленького ребёнка на руки, проводила семью до такси и незаметно для потерпевшей сняла с малышки золотые серёжки", - сообщили подробности в ДП региона.

Украшения женщина сдала в ломбард.

Полицейские изъяли похищенное золото и вернули законной владелице.

Проводятся следственные действия и выясняется причастность подозреваемой к другим преступлениям.

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