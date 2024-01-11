Сенатор назвала причину задержек выхода инновационных лекарств на рынок Казахстана

Сенатор Жанна Асанова призвала правительство решить проблемы отечественных фармкомпаний, передаёт BaigeNews.kz.

В своём депутатском запросе, адресованном премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову, Жанна Асанова отметила, что на протяжении длительного времени субъекты фармацевтического рынка поднимают вопросы о непрозрачности формирования предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, а также о систематической задержке задержку внесений изменений в приказы министра здравоохранения РК, начиная с 2021 года.

По её словам, производители лекарственных средств и медицинских изделий столкнулись с проблемой. В соответствии приказом министра здравоохранения они должны ежегодно проходить процедуру регистрации цены или перерегистрацию утвержденной цены государственной экспертной организацией.

"В результате создалась ситуация, когда производители несмотря на то, что их устраивают предельные цены прошлых годов вынуждены ежегодно проходить процедуры перерегистрации цены со всеми вытекающими сложностями в виде сбора всех требуемых документов, потерей времени, бюрократической волокиты, финансов. При этом в кодексе РК о здоровье народа и системе здравоохранения отсутствует обязательность ежегодного утверждения предельных цен", - отметила Жанна Асанова.

Также сенатор отметила, что с 2021 года ни разу не были обновлены соответствующие приказы по ценам, а производители продолжают регистрировать цены, а приказы министра здравоохранения с новыми предельными ценами могут быть не опубликованы.