Сенат готов содействовать развитию оборонно-промышленного комплекса страны – депутат

Депутаты комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели круглый стол на тему укрепления отечественного оборонно-промышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Председатель комитета Андрей Лукин отметил, что Касым-Жомарт Токаев в своём Послании обратил особое внимание на вопросы укрепления оборонно-промышленного комплекса и обозначил ряд приоритетных задач.

"Сегодняшний круглый стол направлен на получение актуальной и объективной информации о положении дел в отрасли, обсуждение актуальных проблемных вопросов в этой сфере, а также выработку конструктивных предложений законодательного характера. Депутаты сената готовы работать с правительством над улучшением ситуации в отрасли и выполнением поручений главы государства", - отметил сенатор.

О состоянии и развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса рассказал вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков. Замминистра обороны Бакытбек Сыдыков сообщил об оснащённости армии вооружением и военной техникой, тесном сотрудничестве с казахстанскими производителями и готовности к решению имеющихся проблем с поставками в рамках государственного оборонного заказа.

Участники высказали предложения по дальнейшему совершенствованию правового регулирования отрасли и развитию оборонно-промышленного комплекса.