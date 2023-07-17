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instagram.com/acbk.kz Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41
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Фото: instagram.com/acbk.kz

Семью кабанов сфотографировал егерь в экопарке Алты-Сай

Семью кабанов сфотографировал старший егерь экологического парка Алты-Сай в Костанайской области Нурыш Куанышбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

Регулярно учитывать кабанов сотрудники парка начали с 2015 года, и изначально животных было 100-110 особей. В 2022 году в учли 230-240 кабанов, а в 2023-м – 180-190. Прошедшая зима была жёсткой по погодным условиям и, вероятно, это стало причиной снижения численности животных.

"Эта весна была благополучной, и мы наблюдаем много новорождённых поросят. Встречаются группировки до 60 особей. Такие результаты в росте численности кабана показывают эффективность проводимых сотрудниками парка охранных и биотехнических мероприятий", - сказал директор экопарка Алексей Тимошенко.

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Сегодня, 21:41
267
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