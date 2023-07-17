Семью кабанов сфотографировал егерь в экопарке Алты-Сай

Фото: instagram.com/acbk.kz

Семью кабанов сфотографировал старший егерь экологического парка Алты-Сай в Костанайской области Нурыш Куанышбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

Регулярно учитывать кабанов сотрудники парка начали с 2015 года, и изначально животных было 100-110 особей. В 2022 году в учли 230-240 кабанов, а в 2023-м – 180-190. Прошедшая зима была жёсткой по погодным условиям и, вероятно, это стало причиной снижения численности животных.