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  • Семья с шестью детьми на катамаране чуть не утонула на Капшагайском водохранилище
pixabay.com Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43
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Фото: pixabay.com

Семья с шестью детьми на катамаране чуть не утонула на Капшагайском водохранилище

Патрулировавшие городской пляж спасатели заметили людей, которые заплыли на катамаране далеко от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области. 

Трагедия едва не случилась 15 июля. В 17:50 двое взрослых и шестеро детей на катамаране оказались в километра от берега и не смогли самостоятельно вернуться.

"Спасатели незамедлительно направились на место происшествия. Прибыв на место, они обнаружили, что катамаран уже наполнялся водой, а люди паниковали. Благодаря слаженным действиям сотрудников оперативно-спасательного отряда Конаева были проведены спасательные мероприятия. Четверо спасателей на на двух плавсредствах спасли двоих взрослых 1988 и 1989 годов рождения, а также шестеро детей, двое из которых 2010 года рождения, также  2011, 2012, 2013, 2015 годов рождения. Вся семья была доставлена на берег, в медицинской помощи не нуждались", —  сообщили в ДЧС.

Видео: ДЧС Алматинской области
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Сегодня, 16:43
321
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