Семья с шестью детьми на катамаране чуть не утонула на Капшагайском водохранилище

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Патрулировавшие городской пляж спасатели заметили людей, которые заплыли на катамаране далеко от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Трагедия едва не случилась 15 июля. В 17:50 двое взрослых и шестеро детей на катамаране оказались в километра от берега и не смогли самостоятельно вернуться.