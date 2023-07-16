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Семья с шестью детьми на катамаране чуть не утонула на Капшагайском водохранилище
Патрулировавшие городской пляж спасатели заметили людей, которые заплыли на катамаране далеко от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
Трагедия едва не случилась 15 июля. В 17:50 двое взрослых и шестеро детей на катамаране оказались в километра от берега и не смогли самостоятельно вернуться.
"Спасатели незамедлительно направились на место происшествия. Прибыв на место, они обнаружили, что катамаран уже наполнялся водой, а люди паниковали. Благодаря слаженным действиям сотрудников оперативно-спасательного отряда Конаева были проведены спасательные мероприятия. Четверо спасателей на на двух плавсредствах спасли двоих взрослых 1988 и 1989 годов рождения, а также шестеро детей, двое из которых 2010 года рождения, также 2011, 2012, 2013, 2015 годов рождения. Вся семья была доставлена на берег, в медицинской помощи не нуждались", — сообщили в ДЧС.
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