Семипалатинский полигон: cохранение и укрепление режима нераспространения

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В этом году исполняется 31 год со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона (СИП). Это стало первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний. О том как это было и что происходит на объекте сейчас, BaigeNews.kz рассказал генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков.

Приводим его рассказ без сокращений.

С 29 августа 1991 года стремление к миру, свободному от ядерного оружия, стало важнейшим компонентом общенационального самосознания казахстанцев. Вслед за Семипалатинским испытательным полигоном были закрыты или законсервированы другие полигоны в разных уголках мира.

С момента закрытия СИП Казахстан собственным примером продемонстрировал всему миру силу открытости в вопросах ядерного разоружения и нераспространения. За прошедшие годы наше государство не только укрепило свой суверенитет, но и вошло в число самых миролюбивых государств.

После прекращения ядерных испытаний на СИП оставались еще объекты содержащие "чувствительную" информацию о технологии проведения ядерных испытаний. К таким относились контейнеры "Колба" и специальное технологическое оборудование, отдельные штольни горного массива Дегелен и площадки, содержащие отходы ядерной деятельности.

Именно поэтому на заре Независимости перед НЯЦ РК, который был создан Указом Первого Президента РК сразу после закрытия СИП, правительством Казахстана был поставлен ряд задач, направленных на решение вопросов, связанных с поддержанием режима нераспространения ОМУ, работы по которым проводились и до сих пор проводятся в рамках международного сотрудничества.

В результате широкомасштабной деятельности на СИП 181 штольня горного массива Дегелен, 13 неиспользованных скважин и 12 шахтных пусковых установок на площадке Балапан приведены в состояние, не позволяющее применять их для испытания ядерного оружия.

Опыт, приобретенный при выполнении работ по ликвидации инфраструктуры, позволил Национальному ядерному центру приступить к реализации проекта, связанного уже с устранением последствий испытаний ОМУ – ремедиации отдельных участков СИП, в частности, территории площадки "Опытное поле", содержащей отходы ядерной деятельности.

"Опытное поле" была первой испытательной площадкой Семипалатинского испытательного полигона. Площадка использовалась для проведения атмосферных (воздушных и наземных) ядерных испытаний.

Согласно литературным данным, в период с 1949 по 1963 годы на "Опытном поле" проведено 116 ядерных испытаний, из которых 86 являлись воздушными, 30 – наземными.

В 2020 году работы по приведению в безопасное состояние площадки "Опытное поле" завершены. Все объекты, содержащие ОЯД и расположенные на территории площадки "Опытное поле", приведены в безопасное состояние, надежно охраняются и не представляют угрозы. И это стало первым в мировой истории примером, когда в безопасное, с точки зрения нераспространения, состояние приведена площадка проведения наземных ядерных взрывов.

Сегодня НЯЦ РК проводит подготовительные работы для ликвидации еще двух выявленных неиспользованных скважин на площадке "Балапан", которая намечена на 2023 год.

Таким образом, с удовлетворением можно констатировать, что территория бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона полностью очищена от инфраструктуры военно-промышленного комплекса СССР. Уже к 2000 году все штольни и скважины, которые предназначались для подземных взрывов ядерных зарядов, приведены в состояние, которое не позволит их использовать по назначению.

На четырех испытательных площадках полигона НЯЦ РК реализовал ряд крупных проектов, результатом которых стала частичная реабилитация загрязненной территории и исключение доступа к отходам ядерной деятельности. Благодаря проводимым работам, сегодня без промышленного вмешательства на объекты бывшей испытательной инфраструктуры проникнуть невозможно. На ряде объектов создана современная трехуровневая система безопасности. Самые чувствительные точки полигона охраняются силами Национальной гвардии Казахстана.

Сегодня территория бывшего Семипалатинского полигона - 18311,4 квадратных километра - это уникальная лаборатория под открытым небом.

В 2021 году специалистами предприятия завершены комплексные экологические исследования территории СИП. Детально исследованы характер, особенности и механизмы формирования радиационной обстановки на СИП. Получена объективная оценка масштабов и степени радиоактивного загрязнения объектов природной среды полигона. Данная информация позволила разработать научно-обоснованный план для решения проблем СИП.

Подводя итоги успешной многолетней работы, можно отметить, что Казахстан показал положительный пример действенного международного сотрудничества по построению безопасного, стабильного и процветающего мира. Мировое сообщество получило возможность воспользоваться открывающейся возможностью применить наработанные и проверенные Казахстаном методы снижения глобальной угрозы, укрепления режима нераспространения, проведения совместных научно-технических и опытно-конструкторских работ, эффективность которых проверена временем.