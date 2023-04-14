Семилетнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернули на родину из Сирии — КНБ

Фото: kazpravda.kz

Комитетом национальной безопасности Казахстана совместно с заинтересованными государственными органами, а также иностранными партнёрами продолжается активная работа по возвращению граждан из зон террористической активности, передаёт BaigeNews.kz.

По данным КНБ, 11 марта 2023 года из Сирии в Казахстан возвращена 7-летняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика. Гуманитарная операция по её возвращению проводилась более полугода.

Сейяас ребёнок находится в Центре поддержки детей Астаны, психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент девочка проходит медицинское обследование, проводится работа по её адаптации и реабилитации.

В ближайший период она будет передана опекунам из числа родственников.

Всего с 2019 года КНБ из зон террористической активности на родину возвращены 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты.