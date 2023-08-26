Семейная пара без ног из Карагандинской области вдохновляет своим оптимизмом

В Карагандинской области в маленьком поселке Северный, что находится возле города Шахтинск, в неприметном домике живет необычная семья. Многие могут сказать, что Игорь и Елена Емельяновы обычная супружеская пара, однако это совсем не так. Они отличаются от многих рядовых пар своим неимоверным трудолюбием. Корреспондент BaigeNews.kz побывала в гостях у Емельяновых, и узнал в чем секрет оптимизма и крепкой семьи.

Игорь и Елена познакомились 8 лет назад в Петропавловске. Они поехали туда для протезирования ног. Да, и Игорь, и Елена – инвалиды І группы, оба без ног.

Фото: из личного архива Емельяновых.

Когда-то на заводе Игорь пролил окалину на ногу. Со временем от неправильного лечения пошли осложнения, и в итоге он лишился обеих ног. А Елена попала в аварию, и потеряла ноги. Они оба перенесли по несколько операций. Но не смотря на это, и на все жизненные препятствия, они смогли увидеть в глазах друг друга веру в светлое будущее и стремление к жизни.

Когда они познакомились, Игорь жил в городе Рудный Костанайской области, а Елена в Караганде.

"Мы познакомились на протезировании, он как раз в это время поехал в Петропавловск, как и я. В него было невозможно не влюбиться. В то время он занимался спортом, был крепким. Я даже не могла руками его шею обхватить. Он хоть и сидел на коляске, но участвовал во всяких соревнованиях, грамоты и призы получал. После знакомства Игорь прям начал названивать. И каждый раз приглашал к себе в гости. И я поехала к нему в Рудный, где он жил в доме престарелых. Я хотела к нему присмотреться. Хочу отметить, что в Доме (в Доме престарелых – авт.) его все уважали, потому что он был мастер на все руки. Он мне очень понравился. И вообще могу сказать, что Игорь – мужчина с большой буквы. Он даже ухаживал за мной особенно и красиво", - вспоминает Елена Емельянова.

Эта поездка Елены затянулась почти на год. Затем она стала уговаривать Игоря съездить с ней в Караганду.

"Дом престарелых, где жил Игорь, был замечательным. Там все условия были сделаны для стариков. Там был свой сад и огород, где постояльцы могли выращивать овощи и фрукты. Да, для пожилых этот дом был идеален, но не для нас. Поэтому я стала уговаривать Игоря поехать в Караганду. Весь персонал не хотел его отпускать. Даже говорили, что мы можем поехать на три месяца, а потом вернуться. Но когда мы приехали в Караганду, ему тут понравилось. И мы решили остаться", - говорит Елена.

Приехав в шахтерскую столицу, супруги Емельяновы стали искать себе дом. Они могли себе позволить очень скромное жилье. Но первым и самым главным условием было – наличие земельного участка. Спустя некоторое время они узнали о поселке Северный возле города Шахтинск. По объявлению нашелся и дом на продаже. Вроде и цена не высокая, и участок не маленький. Однако, их ждал "сюрприз". Как оказалось, этот дом пустовал 15 лет, и в нем не было окон и дверей, к том уже все завалено мусором.

"Когда Игорь в первый раз увидел состояние дома, он прям ужаснулся. Но так как дом сначала смотрел наш зять, и он уверял, что он в хорошем состоянии, мы отдали задаток 100 тысяч тенге. И так как предоаплату нам бы не вернули, мы решили его купить. И в течении пяти лет потихонечку стали обустраиваться. Где-то сами делали ремонт, где-то нанимали специалистов, а где-то люди помогали. Всю свою пенсию мы тратили на ремонт. А потом еще на аферистку попали, когда надо было документы оформить. Ведь к дому не были подключены даже самые необходимые коммуникации. Так как мы не могли постоянно передвигаться и ездить по необходимым инстанциям, мы наняли девушку, которая обещала нам помочь привести в порядок все документы. Однако она нас обманула. Но потом через суд мы все же вернули свои деньги. И вот сейчас мы живем тут. Скромненько, но это наше гнездо", - говорит Елена Емельянова.

Вместе с домом супружеская пара облагораживали и свой участок. Стали разводить огород. Сейчас эти 6-8 соток земли – это их кормилица. С ранней весны до поздней осени Игорь проводит все свое время в огороде. Несмотря на то, что у него нет обеих ног, он сам пашет землю, сажает овощи, ухаживает за ними и собирает урожай.

"Главный секрет – любовь к земле. Все начинается с этого. Вот формула успеха. Если вы действительно любите природу, ухаживаете за ней, бережете и заботитесь, то она обязательно вас щедро наградит и даст плоды", - говорит Игорь Емельянов.

Эти плоды природы Елена солит и консервирует. А затем круглый год супружеская пара продает соленья.

"Вы знаете, очень тяжело было вначале. Когда мы сюда только переехали, жители поселка смотрели на нас как на инвалидов-алкоголиков. У нас общество все еще не привыкли воспринимать инвалидов нормально. Но со временем стали замечать, что мы трудимся, ни у кого ничего не просим. Потом стали покупать наши соленья. Раньше было трудно их продавать. Ведь у нас даже телефона не было. А сейчас мы ездим в Караганду иногда, чтобы свои заготовки зимние продать. Мы с Игорем никогда не просим финансовой помощи. Нам бы только торговлю свою улучшить. Так мы сможем спокойно жить, не бедствуя. Да и постоянное движение нам помогает продлевать свою жизнь. Ведь по статистике, инвалиды-колясочники долго не живут, так как малоподвижны, кровь не правильно циркулирует. Поэтому мы не любим жаловаться. Вместо этого больше двигаемся, работаем. Хоть у Игоря нет ног, но руки у него золотые", - говорит Елена.

Можно сказать, что руки золотые у обоих в этой семье. И не смотря на то, что они когда-то лишились ног, они не лишились главного – желания жить. Жить и трудиться. Они не просят помощи. Единственное их желание найти побольше покупателей их солений.

"Мы ведь все своим честным трудом делаем. И все эти овощи готовим, вкладывая свою душу. Мы очень радуемся, когда покупатели благодарят и приходят снова и снова за нашими соленьями. Вот так потихонечку и соберем денег на свои нужды: и на лечение зубов, и на ремонт дома", - говорит Елена Емельянова.

Фото, видео: Айжан Ныгметжан.