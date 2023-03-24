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Семена раздора: в НАПМК ответили на требование отменить пошлину на вывоз подсолнечника
Министерство торговли в начале года ввело экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на семена подсолнечника. Председатель правления ОЮЛ Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов прокомментировал требование отдельных участников ввести меры, ограничивающие экспорт сырого подсолнечного масла, передаёт BaigeNews.kz.
Необходимость в экспортных пошлинах
По словам спикера, экспортные пошлины необходимы для развития отечественной масложировой отрасли и стабилизации внутренних цен на подсолнечное масло.
"Прошло всего лишь чуть более месяца, как ввели механизм экспортной пошлины в отношении семян подсолнечника. За такой короткий срок невозможно объективно оценить результаты принятого механизма. Спекулянты необоснованно просят ввести меры, ограничивающие экспорт сырого подсолнечного масла, которые, как показал опыт прошлого сезона, негативно скажутся на масложировой отрасли в целом", - считает Ибрагимов.
Эксперт добавил, сезон 2021-2022 года показал, что квотирование экспорта масла ни к чему хорошему привести не может. В таком случае будет неизбежна остановка маслозаводов из-за ограниченного потребления на внутреннем рынке, и как следствие прекратится закуп маслосемян. В итоге пострадает сам сельхозпроизводитель.
По его словам, за пять последних месяцев экспорт семян подсолнечника уже превысил показатель за весь предыдущий сезон, однако для зернотрейдеров этого недостаточно.
Ядыкар Ибрагимов утверждает, что они для своей выгоды уверяют в необходимости увеличивать количество вывозимых семян подсолнечника.
"Эти перекупщики не будут отвечать за последствия, то есть за наличие подсолнечного масла на полках магазинов по доступным ценам для населения страны. Более того, они работают с чёрным налом, прикрывают свои доходы, уходя от уплаты налогов, приводя отрасль в упадок и к серым схемам ведения торговли. Миллиардные субсидии, выделяемые государством для развития агропромышленного комплекса, в итоге перетекают на развитие перерабатывающей отрасли соседних стран. Таким образом, приходим к тому, что лобби отдельной группы лиц ставит под угрозу не только отечественную масложировую отрасль, но и расшатывает устойчивость продовольственной безопасности страны.
Для осуществления всех этих схем и достижения личных интересов зернотрейдеры привлекли на свою сторону нескольких сельхозпроизводителей, которым, возможно, тоже интересно работать с чёрным налом. Данная группа не представляет даже и четырёх процентов рынка", - говорит Ядыкар Ибрагимов .
Он подчеркивает, что внутренняя перерабатывающая отрасль – это основа продовольственной безопасности страны.
"Если случится форс-мажор, а всё сырьё вывезли из страны, то кто будет отвечать за наличие масла подсолнечного на полках магазинов? Мы видели историю с сахаром, знаем, как развалили мукомольную отрасль, теперь на подходе масложировая. Хотя все знают и понимают, что основа продовольственной безопасности страны – это и есть развитие внутренней перерабатывающей отрасли", - заявил спикер.
Цены на масло
Комментируя ситуацию на рынке масла, эксперт подчеркнул, что на сегодня отпускная цена завода снизилась на 16 процентов и составляет 630-700 тенге за литр. Производители взяли обязательство обеспечить внутренний рынок продукцией по цене не выше 750 тенге/литр.
"Мы видим понижательную динамику цен на растительные масла во всём мире. И Центральная Азия не исключение в этом вопросе, так как основным поставщиком масложировой продукции в страны ЦА является Российская Федерация, у которой цены напрямую коррелируют с мировыми. В этой связи и происходит снижение закупочной стоимости на подсолнечник как в РФ, так и в Казахстане. Также к причинам обвала цен относятся изменение курса национальной валюты к доллару, сдерживание продаж в предыдущие месяцы как в России, так и в Казахстане. Хотя цены были значительно выше текущих, что в итоге привело к резкому увеличению предложений семян подсолнечника в преддверии весенне-полевых работ", - говорит эксперт.
По его словам, в этой ситуации маслозаводы терпят убытки, из-за того что купили семена подсолнечника по цене до 230 тысяч тенге на внутреннем рынке в декабре-январе.
"Маслозаводы составляют планы, чтобы хотя бы до конца сезона выйти в ноль. Также нужно отметить, что маслозаводы покупают семена подсолнечника по рыночным ценам, так как спрос в три раза превышает предложение", - отметил спикер.
Эксперт добавил, что в экспортном направлении на семена подсолнечника никто не даст цены выше, потому что ещё в декабре цены на границе составляли в среднем порядка 458 долларов за тонну (согласно таможенным данным). При снижении экспортных цен на масло не менее чем на 15 процентов по сравнению с декабрём пропорционально снизится цена спроса и на семена подсолнечника, то есть цены спроса могут составить порядка 400-410 долларов. За вычетом доставки до границы выйдет 320-330 долларов на месте, эквивалент 149-153 тысяч тенге за тонну семян.
"По импорту подсолнечного масла из России не раз говорили и писали. Это связано с тем, что основная часть отечественных маслозаводов расположены в Восточном Казахстане, тогда как в приграничных территориях с РФ имеются достаточное количество российских маслозаводов, которые поставляют свою масложировую продукцию автомобильным транспортом. Это выгодно в стоимости транспортировки. Более того, российские маслозаводы загружены более чем на 70 процентов, тогда как наши менее 40 процентов. И, если в наши приграничные с РФ области поставляется более дешёвая российская продукция, то разве это плохо?! При этом нужно понимать, что доля российского бутилированного подсолнечного масла составляет около 30 процентов от потребления, то есть 70 процентов обеспечивается отечественными производителями".
Увеличение мощности по рафинации масла
Ибрагимов сообщил, что в течение 2023-2024 годов Ассоциация планирует нарастить мощности по рафинации подсолнечного масла на 106 тысяч тонн (в этом году – на 40 тысяч тонн, в следующем – еще на 66 тысяч тонн). Благодаря введению в строй новых мощностей к началу 2025 года суммарная мощность по рафинации подсолнечного масла в республике составит 429 тысяч тонн, что на 50 процентов больше по сравнению с мощностями 2021 года.
"Для того чтобы достигли планируемых результатов, необходимо чтобы масличное сырье перерабатывалось внутри страны, а не вывозилось в соседние государства", - сказал эксперт.
По его словам, рост производства мощностей рафинированного масла способствует не только снижению импортозависимости, доступности и наличию отечественной масложировой продукции на полках магазинов, но и оказывает мультипликативный эффект, который положительно влияет на экономику смежных отраслей как, например, кондитерского производства, лакокрасочных заводов. Также получаемый высокобелковый корм (шрот, жмых) при производстве подсолнечного масла является одним из основных в рационе птиц и крупного рогатого скота.
В Казахстане перерабатывающие мощности семян подсолнечника составляют порядка трёх миллионов тонн, тогда как валовой сбор находится на уровне одного миллиона тонн, то есть имеется дефицит. И поэтому в 2021 году Ассоциация направила официальное письмо правительству о том, что не видит необходимости субсидировать части затрат при строительстве новых маслозаводов.
"Наше предложение - направить выделяемые средства на поддержку сельхозтоваропроизводителей, а именно: на расширение посевных площадей масличных культур, что позволит увеличить валовой сбор маслосемян, доходы сельхозтоваропроизводителей, а также будет способствовать увеличению загрузки МЭЗов. И Минсельхоз в этом направлении принял соответствующие решения", - уточнил председатель правления НАПМК.
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