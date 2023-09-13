Семь учителей работали с поддельными дипломами в Мангистауской области

Семь учителей с поддельными дипломами обнаружила Антикоррупционная служба в Мангистауской области. Педагоги уволены, Управление образования подало на них иск в суд. Чиновники требуют вернуть надбавки, которые преподаватели получали за весь период работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В каких именно школах трудились специалисты с фиктивными дипломами, не сообщается.

"В отношении одного учителя вынесен приговор, он признан виновным по статье "Использование заведомо подложного документа" и привлечён к уголовной ответственности. Согласно приговору суда наложен штраф - 69 тысяч тенге", - сообщил первый заместитель главы Управления Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области Биржан Хайруллин.

Это не первый подобный факт в регионе. В мае и июне этого года Антикоррупционной службой выявлено 12 таких поддельных дипломов у учителей.