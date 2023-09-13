Семь учителей работали с поддельными дипломами в Мангистауской области
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
145Фото: astanatv.kz
Семь учителей с поддельными дипломами обнаружила Антикоррупционная служба в Мангистауской области. Педагоги уволены, Управление образования подало на них иск в суд. Чиновники требуют вернуть надбавки, которые преподаватели получали за весь период работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
В каких именно школах трудились специалисты с фиктивными дипломами, не сообщается.
"В отношении одного учителя вынесен приговор, он признан виновным по статье "Использование заведомо подложного документа" и привлечён к уголовной ответственности. Согласно приговору суда наложен штраф - 69 тысяч тенге", - сообщил первый заместитель главы Управления Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области Биржан Хайруллин.
Это не первый подобный факт в регионе. В мае и июне этого года Антикоррупционной службой выявлено 12 таких поддельных дипломов у учителей.
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