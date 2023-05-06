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Сегодня, 15:18
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273Фото: t.me/knbgov_kz
Семь тюленей и свыше 13 тысяч рыб спасли от браконьеров пограничники на Каспии
Пограничные службы Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами РК провели очередной этап оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с браконьерами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"Во время рейдов в приграничных водах Казахстана на Каспии задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова. В естественную среду обитания выпущено 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и 7 тюленей", — сообщили в КНБ.
Наложено 1 647 375 тенге административных штрафов. Предотвращенный ущерб государству составил более 588 миллионов тенге.
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