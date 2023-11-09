Семь школ откроется в Астане в течение учебного года
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ в городе, передаёт BaigeNews.kz
"Продолжаем работать над строительством инфраструктурных и социальных объектов. К примеру, в течение этого учебного года откроем еще 7 школ. Ознакомился с ходом строительства данных учебных заведений.
Это школы, расположенные на пересечении ул. Карасай батыра и Буланты, пр. Туран и ул.№24. Также на территории действующих школ появятся новые корпуса: в жилом массиве "Кирпичный", по ул. Тархана, 16, ул. Таха Хусейна 5/1, ул. Каркабат, 17, пр. Кабанбай батыра 9/1. Ранее - в начале учебного года – открыли 4 школы, - написал аким.
Кроме того, аким напомнил, что по поручению Главы государства в столице приступили к реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта в течение 2024-2025 гг. будет построено 24 комфортные школы.
Они позволят создать почти 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура. Как раз в этих районах сейчас имеется наибольшая потребность в школах.
"Всего до 2027 года планируем построить 65 школ почти на 180 тыс. ученических мест (в 2 смены). Данные меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключить вопросы дефицита мест. Учебными заведениями охватываем все районы города, в том числе жилые массивы", - отметил Касымбек.
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