Семь школ откроется в Астане в течение учебного года

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ в городе, передаёт BaigeNews.kz

"Продолжаем работать над строительством инфраструктурных и социальных объектов. К примеру, в течение этого учебного года откроем еще 7 школ. Ознакомился с ходом строительства данных учебных заведений. Это школы, расположенные на пересечении ул. Карасай батыра и Буланты, пр. Туран и ул.№24. Также на территории действующих школ появятся новые корпуса: в жилом массиве "Кирпичный", по ул. Тархана, 16, ул. Таха Хусейна 5/1, ул. Каркабат, 17, пр. Кабанбай батыра 9/1. Ранее - в начале учебного года – открыли 4 школы, - написал аким.

Кроме того, аким напомнил, что по поручению Главы государства в столице приступили к реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта в течение 2024-2025 гг. будет построено 24 комфортные школы.

Они позволят создать почти 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура. Как раз в этих районах сейчас имеется наибольшая потребность в школах.