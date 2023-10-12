Природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила факты взыскания завышенных сумм налогов за эмиссии в окружающую среду с предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры Акмолинской области, семь миллионов тенге налогов переплатили акмолинские предприниматели за эмиссии в окружающую среду.

Налог рассчитывался по уточнённому 8 апреля 2020 года размеру месячного расчетного показателя, а должен был - по установлённому на 1 января. Разница между применяемыми значениями МРП составила 127 тенге, или 2 778 тенге против 2 651 тенге.

Отмечается, что налоговики должны были достоверно и корректно исчислять размер обязательного платежа в бюджет, но не делали этого до вмешательства прокуратуры. Тогда сотрудники надзорного органа внесли в Департамент государственных доходов по Акмолинской области представление об устранении допущенных нарушений.

Теперь 182 предпринимателям в общей сумме вернули 7,2 миллиона тенге.