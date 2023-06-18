Семь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире "Большого шлема" в Астане

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

С семью медалями завершили Grand Slam по дзюдо в Астане казахстанские спортсмены. В копилке сборной: одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых наград, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, три дня лучшие дзюдоисты мира боролись в Астане за звание сильнейших. В столице прошёл турнир "Большого шлема" Qazaqstan Barysy Grand Slam.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов посетил соревнования и принял участие в церемонии награждения победителей.

Министр вручил медали победителю и призерам в весовой категории до 100 килограммов, где бронзу завоевал наш Ислам Бозбаев.

В этот вечер Казахстан выиграл еще две бронзовые медали: в весе свыше 100 кг среди мужчин отличился Галымжан Кырыкбай, а в весовой категории свыше 78 кг среди женщин — Акерке Рамазанова.

По итогам соревнований Казахстан занял четвёртое общекомандное место.

"Спасибо нашим парням и девушкам за показанную на татами борьбу и запредельную самоотдачу! Можно смело заявить, что Grand Slam в Астане прошёл на высоком уровне. В этом большая заслуга как организаторов, так и болельщиков, горячо поддерживавших наших спортсменов. Желаю нашей команде повышать планку и успешнее проявить себя в Ханчжоу и в Париже", — заявил Министр культуры и спорта.

Qazaqstan Barysy Grand Slam — масштабное международное соревнование, в котором приняли участие 334 спортсмена из 42 стран мира.

Турнир особенно важен тем, что по его итогам победители и призеры получат рейтинговые очки для участие в Олимпийских играх в Париже.