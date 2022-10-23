Семь медалей чемпионата Азии завоевала казахстанская сборная по маутинбайку

Фото: cycling.kz

Блестяще выступили Алина Саркулова и Виолетта Казакова.

Сегодня в южно-корейском Сунчхоне завершился чемпионат Азии по маунтинбайку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации велосипедного спорта.

В финальный день соревнований участники стартовали в дисциплине кросс-кантри элиминатор. В этой дисциплине казахстанской сборной вновь удалось завоевать медали благодаря блестящему выступлению Алины Саркуловой и Виолетты Казаковой.

Алина Саркулова стала золотой призёркой, вписав себя в историю казахстанского велоспорта, как первую чемпионку Азии в маунтинбайке среди женщин в категории элита. Виолетта Казакова выиграла серебро в этой же категории.

"Кросс-кантри элиминатор — интересный вид, интрига сохраняется до последнего, — отмечает главный тренер сборной по маунтинбайку Александр Дымовских. — Юниоры допускались в этот вид в категории элита, и наша юниорка сильно выступила, несмотря на возраст. На Алину Саркулову мы рассчитывали, что возьмет медаль. А Виолетта Казакова, конечно, очень удивила и порадовала, проявила спринтерские качества. Молодцы, девчонки. Красиво завершили чемпионат Азии".

Фото: cycling.kz

Тренер также рассказал, что среди мужчин казахстанским гонщикам не удалось пройти отбор в финал.

"Они более сильны в темповых дисциплинах, а наши азиатские соперники как раз славятся своими спринтерскими качествами. На этом соревновании мы впервые за два года смогли оценить уровень азиатских гонщиков, так как в пандемийный и постпандемийный период с ними не пересекались. Это было большой загадкой для нас. Оказалось, что за это время наши маунтинбайкеры стали сильнее, чему мы очень рады", — заключил тренер.

Ранее отечественные велосипедисты забросили в копилку сборной пять медалей. 18 октября Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов выиграли эстафету.

21 октября юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова заняли первое и второе места, соответственно, в кросс-кантри олимпике, позже андер Денис Сергиенко стал обладателем серебра в этой же дисциплине. 22 октября Алина Саркулова заняла третье место также в кросс-кантри олимпике.

Таким образом, сборная Казахстана по маунтинбайку завершила чемпионат Азии с семью медалями разного достоинства.