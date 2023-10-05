Сельского акима оштрафовали за рукоприкладство в Акмолинской области
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Бывший аким Острогорского сельского округа Астраханского района Акмолинской области, ударивший работника ТОО, привлечён к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда региона.
Инцидент произошёл в селе Новый Колутон. Между акимом сельского округа К. и работником ТОО Ж. завязался словесный конфликт из-за перебоев с подачей воды жителям села. Чиновник ударил ладонью работника в затылок, отчего мужчина упал и ушиб лицо. По заключению эксперта, у работника ТОО были ссадины и кровоподтёк.
Статья 73-1 ч.1 Кодекса об административных правонарушений за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью предусматривает наказание в виде штрафа в размере 15 МРП либо арест на 15 суток. Суд учёл несколько смягчающих обстоятельств: чиновника впервые привлекали к административной ответственности, он имел положительную характеристику, а также по делу не было отягчающих обстоятельств.
"Суд назначил штраф в размере 15 МРП. Вместе с тем, вынесено частное постановление в адрес акима области, в котором обращено внимание на отсутствие контроля за деятельностью нижестоящих акимов, и для принятия должных мер реагирования", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте суда.
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