Сельского акима оштрафовали за рукоприкладство в Акмолинской области

Бывший аким Острогорского сельского округа Астраханского района Акмолинской области, ударивший работника ТОО, привлечён к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда региона.

Инцидент произошёл в селе Новый Колутон. Между акимом сельского округа К. и работником ТОО Ж. завязался словесный конфликт из-за перебоев с подачей воды жителям села. Чиновник ударил ладонью работника в затылок, отчего мужчина упал и ушиб лицо. По заключению эксперта, у работника ТОО были ссадины и кровоподтёк.

Статья 73-1 ч.1 Кодекса об административных правонарушений за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью предусматривает наказание в виде штрафа в размере 15 МРП либо арест на 15 суток. Суд учёл несколько смягчающих обстоятельств: чиновника впервые привлекали к административной ответственности, он имел положительную характеристику, а также по делу не было отягчающих обстоятельств.