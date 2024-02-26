Сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью - Токаев

Предприятие увеличивает долю высокорентабельной сельхозпродукции и расширяет экспорт.

Как рассказали президенту, корпорация имеет четыре собственных хозяйства, в том числе роботизированную ферму, оснащённую оборудованием для автоматической дойки, диагностики и кормления коров. Для обеспечения производства предприятие осуществляет сбор молока в 22 населённых пунктах.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками корпорации. Он подчеркнул, что современное сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью, и пожелал успехов трудовому коллективу.