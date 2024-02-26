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Сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью - Токаев

Сегодня, 18:16
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akorda.kz Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев посетил корпорацию "Восток-Молоко" и был проинформирован о деятельности предприятия, специализирующегося на производстве и переработке молока с использованием новейших технологий. Корпорация вырабатывает более 100 видов молочной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Предприятие увеличивает долю высокорентабельной сельхозпродукции и расширяет экспорт.

Как рассказали президенту, корпорация имеет четыре собственных хозяйства, в том числе роботизированную ферму, оснащённую оборудованием для автоматической дойки, диагностики и кормления коров. Для обеспечения производства предприятие осуществляет сбор молока в 22 населённых пунктах.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками корпорации. Он подчеркнул, что современное сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью, и пожелал успехов трудовому коллективу.

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