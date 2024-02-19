  • 19 Февраля, 16:24
  • BAIGENEWS

Сельский клуб едва не сгорел в ВКО

Сегодня, 15:20
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: pxhere.com

Крыша сгорела у сельского клуба в селе Аксуат Курчумского района ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС сообщили, что огонь оперативно ликвидирован на предварительной площади 256 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших и жертв.

В тушении пожара задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники. 

Предварительная причина произошедшего – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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