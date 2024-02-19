Сельский клуб едва не сгорел в ВКО
Сегодня, 15:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
117Фото: pxhere.com
Крыша сгорела у сельского клуба в селе Аксуат Курчумского района ВКО, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС сообщили, что огонь оперативно ликвидирован на предварительной площади 256 квадратных метров.
Обошлось без пострадавших и жертв.
В тушении пожара задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.
Предварительная причина произошедшего – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.