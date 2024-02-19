Сельский клуб едва не сгорел в ВКО

Крыша сгорела у сельского клуба в селе Аксуат Курчумского района ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС сообщили, что огонь оперативно ликвидирован на предварительной площади 256 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших и жертв.

В тушении пожара задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.

Предварительная причина произошедшего – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.