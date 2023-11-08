Сельских школьников пригласили поучаствовать в республиканской олимпиаде

В регионах стартует первая Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам для учащихся сельских школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения Казахстана.

Сообщается, что в Республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам примут участие школьники 9-11 классов из отдалённых населенных пунктов страны.

Для участия всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте auyl.daryn.kz до 15 ноября. Сами же интеллектуальные соревнования стартуют 20 ноября.

"Олимпиада для сельских школ направлена на выявление и укрепление способностей одаренных и талантливых детей из отдаленных населенных пунктов Казахстана. Для обеспечения академической честности на олимпиаде задания будут представлены каждому участнику индивидуально в электронном виде. На всех этапах соревнования данные участников скрыты от жюри. После каждого тура отсканированные версии заданий, работ учащихся и правильных ответов вывешиваются на сайте центра", - рассказал директор РНПЦ "Дарын" Гаждембек Турсунов.

Отмечается, что олимпиада пройдёт в три этапа: в ноябре будет стартовый, в декабре – отборочный, в январе – республиканский.

Все участники последнего этапа будут зачислены в республиканскую заочную школу. По итогам определяются победители и призёры – 45% от общего числа участников.

Обладателей диплома первой степени пригласят на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в феврале 2024 года, для дальнейшего участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.