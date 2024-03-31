Сельская учительница несколько дней охраняет свой затопленный дом в Павлодарской области

Жительница села Успенка с 28 марта в ожидании стабилизации паводковой ситуации. Вода сначала залила погреб, а после со степи через дорогу хлынул большой поток. Сейчас женщина отправила детей к родственникам, а сама целыми днями охраняет своё жильё и надеется, что спасти имущество всё же удастся. Между тем, аким Павлодарской области Асаин Байханов руководит оперативным штабом по борьбе с паводками, которую ведут в нескольких районах, передаёт BaigeNews.kz.

Азима Арынова рассказала, что утром 28 марта она заметила воду в своём погребе. Продукты оказались залиты, стал проваливаться пол. В течение дня звонили в колл-центр, однако всю технику направили якобы в соседние сёла, где происходило подтопление. В итоге приехал представитель сельского акимата. Из погреба воду качали, но за несколько минут она набиралась вновь. В семь часов вечера того же дня стало ясно, что чрезвычайная ситуация дошла до пика.



"В 7 часов вечера вода с трассы перелилась со степей и начала идти в село. Сразу же в нашу сторону, мы самые первые эту воду приняли. Вода резко начала наполняться. Плинтуса сорваны, пол и линолеум весь пляшет. Затопило канализацию, естественно канализационной водой, фекалии оказались в доме. Дышать невозможно. Вся одежда, обувь мокрые. Перевезли детей к родственникам, пытались как-то выливать эту воду, но вода быстро наполнялась. Естественно, неприятный запах. До 12 часов 29 марта мы сидели на подоконниках дома, потом приехали ЧС-ники эвакуировать нас. Мы отключили свет, потому что боялись, что замкнёт", — говорит Азима Арынова.

По словам женщины, накануне вечером ситуация была неизменной, а вот сегодня утром уровень стал снижаться. Однако вода всё равно ещё в доме. При этом мебель пришла в негодность, дерево вздулось, бытовая техника также залита. Даже топить печку нет возможности, поскольку в воде оказались дрова и уголь. Переживают и за фундамент, что дом попросту может в дальнейшем рухнуть.

"Я сама работаю в школе, а муж — в ЦОНе. Естественно, у нас не такие зарплаты, что мы по щелчку можем обратно купить новый дом. Вода также дошла до дворов других жителей, но в дома не зашла. На входе в сараи — вода, на соседних улицах ещё вода была. Во дворе у меня сейчас уровень воды по колено. Если идти дальше, на задний двор — выше колена. И при этом в доме вода ещё спала. Завтра нам на работу, а здесь даже элементарно вещей и обуви нет. Всё мокрое", — добавила Азима Арынова.

Между тем, другая учительница из Аксуской сельской зоны переживает о том, как в понедельник уехать на работу. Проблемы возникли с дорогой. Живёт женщина в отделении села Сарышыганак.

"Угрозы в селе нет, но дорогу у нас смыло. Мы в отделении Жанашаруа живём, это семь километров от села Сарышыганак. Туда на автобусе ездим. С завтрашнего дня отменили, сказали, что дистанционно будут учиться из отделений дети. Нам-то на работу пешком теперь. Мы с мужем в школе работаем, ещё есть здесь люди, кто в столовой работает. У нас там асфальта нет, без щебёнки даже. Мы столько просили в акимате Аксу. Они нам грейдирование делают, а когда тает снег и дожди, у нас всегда проблемы. Люди живут, такси не едут", — рассказала жительница отделения Жанашаруа села Сарышыганак Карлыгаш Каниева.

К слову, по информации ДЧС, по состоянию на восемь утра 31 марта, в регионе откачали почти 80 тысяч кубометров воды. На контроле шесть участков дорог, где зафиксирован перелив. Занимается устранением паводковой ситуации более 200 человек.

Накануне аким Павлодарской области занимался вопросами подтопления в Актогайском и Иртышском районах. Асаин Байханов указал, что наиболее сложная обстановка — в селе Жалаулы, которое находится в низине. Власти приняли решение сделать дамбу длиной в шесть километров. Деньги выделят из областного бюджета. На данный момент предстоит расширить котлован для сбора талой воды.

"В Иртышском районе есть риски подтопления пяти домов в райцентре и селе Каракудук, где силами местных властей и ДЧС сейчас проводят откачку талой воды. На местах провёл заседания оперштабов. Поручил акимам в первую очередь обеспечить устранение не только следствий паводковой ситуации — подтоплений, но и их причин", — отметил аким Асаин Байханов.

К слову, практически неделю ситуация обостренно держалась в селе Розовка Павлодарской района. Аким области указал, что удалось перекрыть приток воды. Уровень стал резко падать и на данный момент ситуация стабилизировалась.