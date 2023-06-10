Село в ЗКО на месяц осталось без связи

Фото: BaigeNews.kz

Технические неполадки стали причиной отсутствия интернета и связи в селе Богдановка Теректинского района ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В редакцию портала обратились жители села. Они говорят, что больше месяца живут без мобильной связи и интернета. Обращения к оператору не помогают. При этом абонентскую плату с них сняли.

"Нам отвечали, что ведутся технические работы. Абонентскую плату берут, а услугу не предоставляют. Наши односельчане ездили в город, нам потом перезванивали сотрудники связи, только ничего нового не сказали. Больше четырёх недель прошло, проблема не решается", — рассказал аким села Богдановка.

На беседу с представителями сотового оператора ездил аким посёлка, но и это не исправило ситуацию. Связь могла появиться на полдня, но потом снова пропадала.