Село в Костанайской области затопило талыми водами

Cело Амангельды в Костанайской области затопило талыми водами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

На 26 марта в селе Амангельды по улице С.Сейфуллина были зафиксированы подтопления придворовых территорий жилых домов. Пострадали 9 двухквартирных и 3 одноквартирных дома. От эвакуации жители отказались.

В пресс-службе акимата Костанайской области сообщили, что для эвакуации населения на базе школы-интерната имеется 45 место-коек. Производится засыпка инертных материалов в количестве 560 тонн шлака и 50 тонн грунта. Производится откачка талых вод с территории жилых домов по улице С.Сейфуллина. Ситуация под контролем, заявили в акимате.

"Для ликвидации паводков на территории района от МИО привлечено 50 человек, 12 единиц техники, пять мотопомп, от ДЧС Костанайской области 12 человек, шесть единиц техники, четыре переносных мотопомпы", – отметили в акимате.