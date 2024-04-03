Село Узынсу защищают от подтопления в Павлодарской области

Село Узынсу защищают от подтопления в Иртышском районе Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Утром 3 апреля областным оперативным штабом принято решение о закрытии движения на дороге республиканского значения "Атамекен-Иртышск-Русская поляна".

Через разрытые участки трассы осуществлён перелив талой воды, пришедшей из степи. На месте был аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По состоянию на 15:00 уровень воды снижен на 15-20 сантиметров.

В 17:30 поступило сообщение о том, что к селу прибывает вода с другой стороны.

"Имеется угроза подтопления шести жилых домов, владельцы которых покинули жилища самостоятельно и сейчас размещены у родных. На месте находятся аким Иртышского района, заместитель начальника ДЧС и начальник районного ОЧС. На противопаводковые мероприятия направлены ресурсы местных исполнительных органов. В пути - силы и средства ДЧС", - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

В эвакуации жителей необходимости нет. Однако население оповещено, что в местной школе развёрнут эвакуационный пункт.

Специалисты проводят подворовой обход для оценки ситуации.