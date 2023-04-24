Сели и оползни в Алматы: кто защитит горожан

Фото: Илья Давидович,www.silkadv.com

Еще в начале 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев поручил структурам акимата выяснить, законно ли выдавались земельные участки там, где есть угроза схода селя или оползня. В итоге шокирующие подробности о положении дел в мегаполисе в апреле озвучила Антикоррупционная служба. BaigeNews.kz выяснял, что теперь будет с домами, и выдержит ли удар селя или оползня крупнейший город Казахстана.

В ДЧС Алматы в ходе оценки селевой и оползневой опасности выяснили, что в случае крупных и масштабных селевых потоков 4100 объектов в алматинском регионе, в том числе жилые массивы, дома, здания и инженерные коммуникации могут быть снесены природной стихией. Потенциальное количество пострадавших — около 20 тысяч человек на 195 участках. Что касается оползней, то в Алматы спасатели в 2020 году насчитали 81 опасный участок, и за два года устранили опасность схода оползней на 14-ти из них.

Так как МЧС уже долгое время как исключено из процедуры выделения земельных участков и изменения их целевого назначения, повлиять на застройку в селе и оползнеопасных районах спасатели не могут. Поэтому занимаются не менее важными глобальными вещами, а именно устраняют предпосылки для возникновения селей и оползней в Алматы.

Конечно, на погоду спасатели повлиять не могут, поэтому сильные дожди всё ещё могут вызвать оползни и сели, но даже в этом случае риск стихийных бедствий для города очень низкий благодаря той работе, которую проводит МЧС.

В частности, совместно с "Казавиаспасом" ежегодно спускают воду из горных морёных озер. Наиболее опасными для города являются озера № 8,9,10 в бассейне реки Аксай, № 6 в бассейне реки Малая Алматинка и № 8,10,13 в бассейне реки Большая Алматинка. Если эти природные резервуары будут полными, то в случае резкого потепления, сильных дождей или землетрясения огромная масса воды хлынет с гор на город с огромной скоростью.

Сейчас, в апреле, морёные озёра в горах над Алматы находятся в зимнем режиме, то есть, покрыты льдом и опасности не представляют. Однако, уже в начале мая, как только лёд на них станет тонким, ДЧС совместно с Казавиаспасом совершит облёт морёных озёр и наметит план работы по их опорожнению. Помимо наблюдения с воздуха за морёными озёрами следят на специальных постах, расположенных высоко в горах и на среднегорье. Девять постов работают круглый год, ещё 10 работают с весны по осень. Спасатели получают с этих постов три раза в сутки актуальную информацию об уровне воды, количестве осадков и так далее.

По данным ДЧС, в 2022 году специалисты спустили из озер более 3,5 млн кубометров воды при первоначальном общем объеме 1,1 млн кубометров. Для слива воды использовали насосы и сифонные трубы, также прокладывали сбросные каналы. Принятые меры позволяли снижать уровень воды в озёрах от одного до четырёх метров при том, что вода в озёра прибывала каждый день — свою роль играли тающие ледники.

В ДЧС Алматы сообщили, что соответствующая работа по спуску воды из морёных озёр в 2023 году будет проведена в полном объеме.

Другой важный проект по защите Алматы от селя — строительство двух новых плотин, которое будет завершено в течение 2023 года.

Плотина в ущелье Аюсай защитит от угрозы селя каскад ГЭС, а также всё, что расположено вдоль дороги на Алмарасан (вверх по улице Дулати). А плотина на речке Аксай станет надёжным заслоном на случай селя для Наурызбайского района Алматы и дачных массивов.

Куда смотрит акимат

Если о профилактике селевых потоков на участках, где они зарождаются, беспокоиться не стоит — спасатели делают свою работу, как надо, то над решением сложившейся в самом городе ситуации с застройкой в селе и оползнеопасных участках работают несколько государственных органов.

Нынешний аким Ерболат Досаев совместно с заинтересованными центральными государственными органами в 2022 году инициировал проверку выданных при прежних градоначальниках разрешений на строительство в селеопасных зонах, на тектонических разломах и горных оползнеопасных участках. Параллельно с этим Досаев запретил выдачу новых разрешений на стройки на склонах больше 15 градусов, что в принципе прописано правилами. Однако, некоторые законодательные акты несовершенны, и сейчас акимат Алматы уже направил просьбы об их изменении в центральные госорганы.

"Например, сегодня акимат ограничен по части градостроительного контроля в связи с действием программы Doing Business, однако нынешняя ситуация вынудила нас выйти с предложением в соответствующие министерства, чтобы нам разрешили усилить градостроительный контроль, в том числе за точечной застройкой. В разрабатываемом градостроительном Кодексе будет предусмотрен градостроительный контроль. Также на уровне нового Генерального плана до 2040 года регламентируется квартальная застройка разумной плотности и красные линии улиц всех уровней значения", - сказал замакима Алматы Аскар Амрин.

Также при акимате работает Градостроительный совет, который занимается утверждением новых проектов, и проверяет их на предмет того, не находятся ли планируемые к строительству здания на участках, которые могут попасть под сель или оползень.

Сегодня в акимате ждут оконачния расследования уголовных дел, возбуждённых Антикором, а также самостоятельно инициируют проверки ранее выданных разрешений. В обоих случаях дела рассмотрит суд, который и примет окончательное решение о дальнейшей судьбе строений и участков, которые находятся в селеопасных и оползнеопасных зонах.