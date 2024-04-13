  • 13 Апреля, 06:48
  • BAIGENEWS

Сельхозярмарка в Астане сменит локацию

Сегодня, 05:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Астаны Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
163
Фото: акимат Астаны

В Астане сменит локацию сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Старое место проведения ярмарки – улица Сауран, 7. Адрес новой локации сообщат дополнительно.

Отмечаеся, что сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане 11 апреля.

Самое читаемое

Наверх