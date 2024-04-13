Сельхозярмарка в Астане сменит локацию
Сегодня, 05:25
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Сегодня, 05:25Сегодня, 05:25
163Фото: акимат Астаны
В Астане сменит локацию сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Старое место проведения ярмарки – улица Сауран, 7. Адрес новой локации сообщат дополнительно.
Отмечаеся, что сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане 11 апреля.
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