Сельчане в Жамбылской области платят за свет в долларах

Фото: ktk.kz

В Жамбылской области есть аул, жизнь которого напрямую зависит от курса доллара. Валютой жители села Жаугаш батыр Меркенского района оплачивают электроэнергию в своих домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Киловатты сельчане получают из соседней республики и по ценам раз в пять выше казахстанских.

Всё началось 18 лет назад, когда в ауле кто-то разграбил трансформатор и сети. Два года люди сидели с лампадками, а после нашли выход — брать энергию из Кыргызстана.

"Мы платим по межгосударственному тарифу. Каждый дом каждые 100 киловатт-часов оплачивает по 14-15 тысяч тенге. Но и платить проблема! Ежемесячно мы отправляем человека в Кыргызстан, который меняет наши деньги на доллары и платит за свет", — рассказал местный житель Омирбек Оразбаев.

Даже такой "золотой" свет при малейшем ветре выключается. Сети устарели.

"Уже при слабом ветре свет отключается. Пойти пожаловаться на это мы не можем — идти далеко. Только чтобы границу перейти надо около 80 километров проехать. Что нам делать — мы не знаем. Без света человек разве может?" — возмущён Сагат Жаксымбетов.

Устаревшие столбы и линии электропередачи тоже находятся в собственности соседней страны. Демонтировать и даже просто использовать их нельзя.

Местные власти в прошлом году пытались помочь сельчанам. Разработали проект по прокладке своих, казахстанских, сетей на 44 километра, но одобрения пока не получил.

"В 2021 году разработана проектно-сметная документация, в этом году прошла экспертизу. В настоящее время разработана смета на 532 миллиона тенге. Всё это было передано в отраслевое управление энергетики и ЖКХ. Но проект пока не одобрен", — сообщил замакима Меркенского района Кайрат Аргынбаев.