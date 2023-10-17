Секс-притон с наркотиками работал в сауне Тараза
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Притон с проститутками и наркотиками ликвидировали полицейские Тараза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Специального отряда быстрого реагирования ДП Жамбылской области ликвидировали притон с проститутками и наркотиками. Они задержали администраторов одной из саун Тараза 39 и 54 лет за организацию притона и сводничество.
Полицейские установили, что женщины осуществляли посредничество между клиентами и девушками, оказывающими услуги интимного характера за вознаграждение.
В ходе обыска оперативники изъяли 197 тысяч тенге, журнал записи приёма клиентов и телефоны. В комнате администратора они нашли и изъяли пять граммов гашиша и средства контрацепции.
Помимо администраторов полицейскиев задержали шесть девушек, которые оказывали интимные услуги в сауне.
Сообщается, что установлен и владелец заведения. В отношении него и двух администраторов начато досудебное расследование по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”. Кроме того, за предоставление помещения для занятия проституцией он привлечён к административной ответственности по статье 450 КоАП РК.
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