Секс-притон с наркотиками работал в сауне Тараза

Притон с проститутками и наркотиками ликвидировали полицейские Тараза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Специального отряда быстрого реагирования ДП Жамбылской области ликвидировали притон с проститутками и наркотиками. Они задержали администраторов одной из саун Тараза 39 и 54 лет за организацию притона и сводничество.

Полицейские установили, что женщины осуществляли посредничество между клиентами и девушками, оказывающими услуги интимного характера за вознаграждение.

В ходе обыска оперативники изъяли 197 тысяч тенге, журнал записи приёма клиентов и телефоны. В комнате администратора они нашли и изъяли пять граммов гашиша и средства контрацепции.

Помимо администраторов полицейскиев задержали шесть девушек, которые оказывали интимные услуги в сауне.

Сообщается, что установлен и владелец заведения. В отношении него и двух администраторов начато досудебное расследование по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”. Кроме того, за предоставление помещения для занятия проституцией он привлечён к административной ответственности по статье 450 КоАП РК.