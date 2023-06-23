Секретари советов безопасности Центральной Азии и России встретились в Алматы

Фото: Александр Шахбазов.

По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы проходит встреча секретарей Советов Безопасности Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Как проходит встреча в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Секретари Совбезов прибыли на встречу вовремя, без опозданий. После короткого чаепития и протокольной фотосьемки они проследовали в зал, где за круглым столом заняли заранее подготовленные места.

Открыл встречу секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов. Он поблагодарил секретарей Совбезов, прибывших на встречу, за то, что поддержали идею главы Казахстана по ее проведению.

Во время встречи участники заслушали специальное видеообращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства сообщил, что одной из задач стран Центральной Азии и России является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ.

"Предполагаю, что механизм встречи секретарей Совета Безопасности стран Центральной Азии и России будет соответствовать формированию конкретных подходов и решений. Важно выработать действенные механизмы реагирования на попытки дестабилизации ситуации в регионе с применением гибридных методов и информационных технологий", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сказал, что особое внимание секретари Совбезов должны уделить борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и в этом плане необходимо усиливать работу региональных структур, а именно центрально-азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с незаконном оборотом наркотических средств. Президент считает, что он работает сейчас не в полную силу.

Еще одной угрозой для Центральной Азии является ситуация в Афганистане. Токаев отметил, что улучшением социально-экономического положения в этой стране может заняться региональная организация ООН, штаб-квартира которой откывается в Алматы.

Токаев в своем обращении к секретарям Совбезов стран Центральной Азии и России подчеркнул, что расширенный обмен информацией и активная координация действий в сфере обеспечения региональной безопасности - это лишь малая часть мер, которая необходима, чтобы страны Центральной Азии были в безопасности. В этой связи президент рекомендовал секретарям совбезов выработать качественно новые интегрированные подходы.

Перед тем, как заседание продолжилось в закрытом формате, Гизат Нурдаулетов сообщил, что предлагает коллегам детально обсудить конкретные вопросы, связанные с противодействием вызовам и угрозам безопасности всем 6 странам.

По информации пресс-службы, на встрече также предложено обсудить обеспечение транспортной и продовольственной безопасности, кроме того, одной из важных тем переговоров стала безопасность водных ресурсов, сохранение экосистемы, единой для всех стран-участниц.

Фото: Александр Шахбазов.