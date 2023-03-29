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akorda.kz Сегодня, 19:39
187
Сегодня, 19:39
187
Фото: akorda.kz

Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане

В Нью-Дели состоялась XVIII встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента Казахстана – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия обсуждён широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как борьба с киберпреступностью, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, стабилизация ситуации в Афганистане, обеспечение международной информационной безопасности.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия по ключевым аспектам безопасности, с учётом интересов нашей страны.

По итогам заседания принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Казахстане.

Нурдаулетов также провёл двусторонние переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, обсудив актуальные вопросы взаимодействия. Достигнута договоренность о проведении в Астане очередного четвёртого раунда консультаций между аппаратами советов безопасности двух стран.

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Сегодня, 19:39
187
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